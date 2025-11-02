100,000 Firmas para que Cantante Reemplace a Bad Bunny

La noticia de que Bad Bunny protagonizará el medio tiempo del Super Bowl llegó con opiniones divididas, pero los que están en contra son más de los que se esperaba.
Una petición pública en línea, alojada en la plataforma Change.org, está generando controversia al exigir que George Strait, el legendario cantante de música country, reemplace a Bad Bunny como artista principal del espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LX, programado para el 8 de febrero de 2026.
El escrito argumenta que el espectáculo del medio tiempo debe "unir al país", "honrar la cultura estadounidense" y "mantener un tono familiar".
La petición considera que Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, no cumpliría con estos criterios, mientras que George Strait lo haría.
El texto afirma también que los últimos shows de medio tiempo han favorecido artistas pop internacionales en lugar de "raíces musicales estadounidenses"
Hasta el momento, casi 99,360 firmas han sido recabadas en el sitio web Change.org para reemplazar a la estrella del reggaetón con un artista más tradicional y alineado a los valores de Estados Unidos
Aunque la petición ha captado atención, no existe obligación formal para que la liga responda al cambio de artista.
¿Qué dicen ellos?
Ni Bad Bunny ni George Strait han reaccionado a estos planteamientos. Sin embargo, la NFL y Roc Nation sostienen que la elección fue estratégicamente calculada para un público mundial y no tienen intenciones de cambiar al artista encargado del halftimeshow.
George Strait, de 73 años, es considerado uno de los artistas más importantes del género country.
Con más de 40 años de trayectoria, ha lanzado más de 30 discos y obtenido 33 certificaciones de platino, además de múltiples premios Grammy y reconocimientos de la Asociación de Música Country (CMA).
El medio tiempo del Super Bowl se ha convertido en un espacio que trasciende el ámbito deportivo. Su elección de artistas refleja, cada año, el pulso social y cultural de Estados Unidos.
La petición contra Bad Bunny muestra el choque entre la apertura global y multicultural que busca la NFL, y una parte de la audiencia que anhela preservar la identidad tradicional del país.