Millie Bobby Brown denuncia a David Harbour en Stranger Things

La actriz Millie Bobby Brown, protagonista de "Stranger Things", presentó una extensa denuncia contra su compañero de reparto David Harbour antes del inicio del rodaje de la quinta temporada, según informó Page Six.
Millie Bobby Brown, quien interpreta a Eleven /Jane Hopper en la exitosa serie de Netflix , habría incluido numerosas acusaciones por bullying y acoso contra David Harbour, quien en la ficción encarna al jefe de policía Jim Hopper y figura paterna del personaje de Brown.
Además esta denuncia estaría recopilada en "páginas y páginas" en los que se explican los momentos y comportamientos en el set. En el tema del acoso se aclara que no hay temas de Índole sexual.
Según reportes, la queja fue ingresada antes de comenzar el rodaje de la quinta temporada y motivó una investigación interna de la producción, la cual se prolongó durante varios meses.
Este año el nombre de David Harbour resonó más luego de que la cantante Lily Allen lanzara su LP, West End Girl pues en este cuenta a manera de monólogo su relación con su ahora exesposo.
En el material la cantante de origen inglés decidió contar su historia en Nueva York, lugar que residió mientras estaba casada con el actor del que se divorció en 2024.
Más detalles
El 26 de noviembre será el inicio de la esperada quinta y última temporada de "Stranger Things" en Netflix, que mantendrá el suspense del final hasta el 31 de diciembre, ya que la plataforma ha decidido dividir en tres partes su emisión.
La primera parte de esta serie, que se centra en un grupo de amigos que luchan contra fuerzas sobrenaturales y misteriosas en el pueblo ficticio de Hawkins, Indiana (EE.UU.) y que está encabezada por Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper) y Millie Bobby Brown (Once), entre otros, tendrá cuatro capítulos; la segunda (25 de diciembre) tres, y uno el final.
Desde el lanzamiento de Stranger Things en 2016, David Harbour describió en varias oportunidades su vínculo con Millie Bobby Brown como especialmente protector y paternal.
En declaraciones recogidas en 2021 por el podcast That Scene with Dan Patrick, el actor expresó:
"Millie y yo siempre hemos tenido una relación especial porque la conocí cuando era muy joven. La conocí antes de que llegara toda esta fama".
David Harbour insistió en el sentimiento de resguardo que siente hacia la actriz, quien comenzó a trabajar en la serie con apenas 12 años. "Tengo una verdadera sensación de protección hacia ella. Siento una preocupación real", afirmó el intérprete.