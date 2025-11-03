 Millie Bobby Brown denuncia a David Harbour en Stranger Things
Farándula

Millie Bobby Brown denuncia a David Harbour, su compañero en "Stranger Things"

La actriz presentó una queja formal en contra del actor por "acoso e intimidación" dentro del set

Compartir:
millie bobby brown david harbour, Facebook
millie bobby brown david harbour / FOTO: Facebook

La actriz Millie Bobby Brown, protagonista de "Stranger Things", presentó una extensa denuncia contra su compañero de reparto David Harbour antes del inicio del rodaje de la quinta temporada, según informó Page Six.

Millie Bobby Brown, quien interpreta a Eleven /Jane Hopper en la exitosa serie de Netflix , habría incluido numerosas acusaciones por bullying y acoso contra David Harbour, quien en la ficción encarna al jefe de policía Jim Hopper y figura paterna del personaje de Brown.  

Además esta denuncia estaría recopilada en "páginas y páginas" en los que se explican los momentos y comportamientos en el set. En el tema del acoso se aclara que no hay temas de Índole sexual.

Según reportes, la queja fue ingresada antes de comenzar el rodaje de la quinta temporada y motivó una investigación interna de la producción, la cual se prolongó durante varios meses.

Este año el nombre de David Harbour resonó más luego de que la cantante Lily Allen lanzara su LP, West End Girl pues en este cuenta a manera de monólogo su relación con su ahora exesposo.

En el material la cantante de origen inglés decidió contar su historia en Nueva York, lugar que residió mientras estaba casada con el actor del que se divorció en 2024.

Más detalles

El 26 de noviembre será el inicio de la esperada quinta y última temporada de "Stranger Things" en Netflix, que mantendrá el suspense del final hasta el 31 de diciembre, ya que la plataforma ha decidido dividir en tres partes su emisión.

La primera parte de esta serie, que se centra en un grupo de amigos que luchan contra fuerzas sobrenaturales y misteriosas en el pueblo ficticio de Hawkins, Indiana (EE.UU.) y que está encabezada por Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper) y Millie Bobby Brown (Once), entre otros, tendrá cuatro capítulos; la segunda (25 de diciembre) tres, y uno el final.

Foto embed
estreno Stranger Things - Instagram

Desde el lanzamiento de Stranger Things en 2016, David Harbour describió en varias oportunidades su vínculo con Millie Bobby Brown como especialmente protector y paternal.

En declaraciones recogidas en 2021 por el podcast That Scene with Dan Patrick, el actor expresó:

"Millie y yo siempre hemos tenido una relación especial porque la conocí cuando era muy joven. La conocí antes de que llegara toda esta fama".

David Harbour insistió en el sentimiento de resguardo que siente hacia la actriz, quien comenzó a trabajar en la serie con apenas 12 años. "Tengo una verdadera sensación de protección hacia ella. Siento una preocupación real", afirmó el intérprete.

En Portada

Peatón muere atropellado en ruta al Atlántico; cierran un carril en el áreat
Nacionales

Peatón muere atropellado en ruta al Atlántico; cierran un carril en el área

07:19 AM, Nov 03
Xelajú empieza a planificar la logística para la final de la Copa Centroamericanat
Deportes

Xelajú empieza a planificar la logística para la final de la Copa Centroamericana

07:42 AM, Nov 03
Trump cree que los días de Maduro en Venezuela están contadost
Internacionales

Trump cree que los días de Maduro en Venezuela "están contados"

08:45 AM, Nov 03
Club de fans de Ricardo Arjona en México denuncia estafa en la compra de boletost
Farándula

Club de fans de Ricardo Arjona en México denuncia estafa en la compra de boletos

08:24 AM, Nov 03

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026Corrupción#64VueltaaGuateSeguridad#liganacionalFutbol GuatemaltecoSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos