 Jacob Elordi Arriba en México: Fans Enloquecidas
Farándula

Jacob Elordi enloquece a todas sus fans al llegar a México

El actor australiano llego a la CDM para presentar la película Frankenstein, junto a Oscar Isaac y el director Guillermo del Toro.

Jacob Elordi, EFE
Jacob Elordi / FOTO: EFE

Jacob Elordi, protagonista de la muy esperada adaptación de Guillermo del Toro del clásico Frankenstein, arribó a México en el marco de la promoción latinoamericana del filme.

El actor llegó a la CDMX acompañado de Oscar Isaac y el director Guillermo del Toro, y participó en una rueda de prensa exclusiva, posó en la alfombra roja montada al ingreso de una sala comercial de estreno y se tomó tiempo para saludar a fans que lo esperaban.

Su llegada causó en distintos puntos de la ciudad, miles de fanáticas esperaban verlo y tomarse algunas fotos con él.

Durante la conferencia de prensa, Jaco Elordi habló de su participación en Frankenstein: "Lo más difícil para mí es comprender que soy yo el que está en la pantalla", dijo.

Las imágenes de Jacob Elordi en México se hicieron virales de inmediato y las seguidores no tardaron en reaccionar.

  • "Tan guapo él ??"
  • "Mi futuro marido ?❤️?"
  • "Wowwww Jacob Elordi ?????❤️❤️"
  • "Todos excelentes actores y un Director genial pero yo no puedo quitar mis ojos ? de Jacob Elordi tan bello ?", fueron algunos de los comentarios.

Su personaje

En Frankenstein (2025), Elordi interpreta al "monstruo" creado por el Dr. Victor Frankenstein, interpretado por Oscar Isaac. La obra dirigida por Guillermo del Toro ha sido descrita como una reinterpretación profunda del clásico, que explora la fragilidad, la creación y la soledad. 

Jacob Elordi, quien da vida a la criatura, reveló que la filmación representó para él un desafío físico y mental, pero que la experiencia fue de gran alegría.

Foto embed
Jacob Elordi - Facebook

El actor guatemalteco Oscar Isaac contó cómo fue que obtuvo el papel de Víctor Frankenstein.

"Todo inició con una conversación muy íntima sobre nuestros padres, de su dolor y la religión... al momento de verlo reflejado en  un guion y después de haberlo leído acabamos en lágrimas pues se sentía tan personal, estábamos hablando de nuestras historias."

