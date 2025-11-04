Kris Jenner reacciona al romance entre Priscilla y Robert Kardashian

En medio de revelaciones recientes que reavivan un capítulo íntimo del pasado, Kris Jenner ha sido el foco de atención tras conocerse que Priscilla Presley dedicó varias páginas de su nuevo libro a un breve romance que mantuvo con Robert Kardashian.
Las declaraciones de La exesposa de Elvis Presley han generado una reacción pública y privada en el seno de la familia Kardashian-Jenner, particularmente en Kirs Jenner.
En su libro Softly, As I Leave You: Life After Elvis, Priscilla Presley relata detalles sobre la relación que sostuvo con Robert Kardashian a mediados de los años 70.
Entre los pasajes más comentados se encuentra un momento en que Elvis Presley llamó de madrugada mientras Priscilla estaba en la cama con Robert.
En 1973, Elvis Presley y Priscilla oficialmente se divorciaron, por lo que el tórrido romance con el abogado Robert Kardashian ocurrió tiempo después, entre 1975 y 1976.
Kris Jenner, quien se casó con Robert en 1978 y fue su esposa hasta 1991, periodo en el que se convirtieron en padres de Kim, Kourtney, khloé y Robert Kardashian.
Ella había admitido en su autobiografía sentirse molesta por esa relación. Ella escribió que, durante su juventud, vivió con la preocupación de que Robert aún tenía afecto por Priscilla.
Su reacción
Una fuente cercana a Kris Jenner declaró que ella vio la publicación del libro como "una bofetada", pues abrió viejas heridas y cuestionamientos personales.
Según el reporte de Reality Tea, Kris Jenner se sintió afectada por la forma en que se revivieron esos detalles, más aún porque la relación entre Robert y Priscilla ocurrió mientras él y Jenner estaban separados.
"Es difícil para Kris. Le duele tener que enfrentarse de nuevo a este tema sensible", comentó el informante. Jenner también admitió con sinceridad sentirse insegura en aquellos días:
"Priscilla era hermosa, famosa... y yo me sentía desplazada", escribió en su libro.