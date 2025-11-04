Lily Allen deslumbrante en sexy top transparente

Lily Allen asistió a los premios del Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos en el Museo Americano de Historia Natural de la ciudad de Nueva York el lunes 3 de noviembre.
Esta es la primera aparición pública después del lanzamiento de su nuevo álbum "Chica del oeste", en el que aparentemente se refiere a su reciente separación de su exmarido David Harbour.
Lily Allen volvió a demostrar que ha entrado en una nueva era, esta vez a través de su look, un diseño que podríamos calificar de su propio vestido de la venganza.
El diminuto top de seda color crema con paneles de encaje, de Colleen Allen, dejaba al descubierto la totalidad de su abdomen y se combinaba con una elegante falda de seda hasta el suelo.
Para darle un toque Old Hollywood, acentuó el conjunto con una espectacular estola a juego. El look combinaba a la perfección un aire clásico y atemporal con un giro contemporáneo y muy, muy sexy.
Lily Allen mantuvo sus accesorios al mínimo, luciendo maquillaje neutro, tacones y múltiples y delicados aretes dorados. Su cabello oscuro estaba peinado en un elegante moño que empujaba su característico flequillo hacia atrás y hacia el centro.
Catarsis
La publicación de West End Girl, el nuevo álbum de Lily Allen, ha desencadenado una ola de reacciones en el mundo de la música y la cultura pop.
Tras siete años de silencio discográfico, la artista británica regresa con una obra que expone sin reservas los detalles más íntimos de su reciente divorcio con el actor David Harbour, transformando la rabia y el dolor en un ejercicio de creatividad radical y confesional.
El proceso de creación de este disco ha sido tan intenso. La misma Lily Allen escribió, grabó y produjo el álbum en apenas dieciséis días y dio lugar a catorce canciones.
En ellas, la cantante narra con crudeza la descomposición de su matrimonio, abordando temas como la infidelidad, la traición emocional y la exposición pública de la intimidad.