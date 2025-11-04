 Nawat Itsaragrisil se disculpa con Fátima Bosch tras insulto
Farándula

Nawat Itsaragrisil ofrece disculpas a Fátima Bosch tras insultarla públicamente

A través de un transmisión en vivo, el directivo de Miss Universo Tailandia habló de la controversia que generaron sus palabras dirigidas a Miss México.

Compartir:
Fátima Bosch, Facebook
Fátima Bosch / FOTO: Facebook

El certamen de Miss Universo se encuentra en medio de la polémica tras el escándalo que protagonizó Fátima Bosch, Miss México y director ejecutivo Nawat Itsaragrisil.

Fátima Bosch declaró ante la prensa y mediante transmisiones en vivo que el señor Itsaragrisil la confrontó y le gritó "¡cállate!" y la calificó de "estúpida".

Según la versión de Bosch, el regaño se debió a una supuesta negativa de ella y otras participantes para publicar material promocional de Tailandia.

El video del altercado, donde Nawat la agrede verbalmente y le exige sentarse, fue ampliamente difundido en redes sociales. Incluso Victoria Kjær Theilvig, ganadora de Miss Universe 2024, se levantó del salón en solidaridad con Bosch, gesto que fue aplaudido por la comunidad internacional.

En medio de la polémica que enfrenta la organización de Miss Universo, Nawat Itsaragrisil realizó una transmisión en vivo para ofrecer una disculpa ante su comportamiento.  

"Si alguien se siente mal, si alguien se siente incómodo, si alguien se ve afectado. Pido disculpas a todos. Pero también me disculpé con las demás chicas que estaban en la sala, unas 70. Siempre me esfuerzo por brindar un servicio de cinco estrellas. Lo preparo todo para todas. Deseo hacer historia en Miss Universo 74 con la organización de cada país".

¿Qué sucedió?

Fue en el marco de una reunión por la organización de un evento de Miss Universo Tailandia en donde tuvo lugar una situación que no quedó puertas adentro.

La Miss Universo México, Fátima Bosch, se retiró visiblemente molesta y al tomar contacto con la prensa expresó lo sucedido.

"Si sigues las órdenes de tu director nacional, eres una estúpida", fue la frase que Fátima Bosch le adjudicó a Nawat Itsaragrisil. La Miss Universo México no se quedó callada ante ese trato y afirmó que le dijo "usted no me está respetando como mujer. Este no es el modo de tratar a las delegadas. Todas las delegadas, como mujeres, merecemos respeto".

Luego de que el hecho se viralizara, Fátima Bosch recibió el apoyo de las otras participantes del certamen lo que motivó a la organización Miss Universo a emitir un comunicado en el que remarcó:

"Estamos dedicados a mantener los más altos estándares de respeto, seguridad e integridad para todas las delegadas, el personal y los involucrados".

Foto embed
Miss Universo - Instagram

En Portada

Nombran a nueva directora de la Diacot
Nacionales

Nombran a nueva directora de la Diaco

11:33 AM, Nov 04
Solo tengo palabras de agradecimiento, dice Marvin Ávila tras su venta al Sao Paulot
Deportes

"Solo tengo palabras de agradecimiento", dice Marvin Ávila tras su venta al Sao Paulo

01:08 PM, Nov 04
Veteranos militares protestan en las afueras del Congresot
Nacionales

Veteranos militares protestan en las afueras del Congreso

12:06 PM, Nov 04
Federación de futbol envía mensaje para erradicar el racismot
Deportes

Federación de futbol envía mensaje para erradicar el racismo

11:52 AM, Nov 04

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosMundial 2026Noticias de GuatemalaCorrupción#liganacional#64VueltaaGuateSeguridadFutbol GuatemaltecoReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos