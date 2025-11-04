Nawat Itsaragrisil se disculpa con Fátima Bosch tras insulto

El certamen de Miss Universo se encuentra en medio de la polémica tras el escándalo que protagonizó Fátima Bosch, Miss México y director ejecutivo Nawat Itsaragrisil.
Fátima Bosch declaró ante la prensa y mediante transmisiones en vivo que el señor Itsaragrisil la confrontó y le gritó "¡cállate!" y la calificó de "estúpida".
Según la versión de Bosch, el regaño se debió a una supuesta negativa de ella y otras participantes para publicar material promocional de Tailandia.
El video del altercado, donde Nawat la agrede verbalmente y le exige sentarse, fue ampliamente difundido en redes sociales. Incluso Victoria Kjær Theilvig, ganadora de Miss Universe 2024, se levantó del salón en solidaridad con Bosch, gesto que fue aplaudido por la comunidad internacional.
En medio de la polémica que enfrenta la organización de Miss Universo, Nawat Itsaragrisil realizó una transmisión en vivo para ofrecer una disculpa ante su comportamiento.
"Si alguien se siente mal, si alguien se siente incómodo, si alguien se ve afectado. Pido disculpas a todos. Pero también me disculpé con las demás chicas que estaban en la sala, unas 70. Siempre me esfuerzo por brindar un servicio de cinco estrellas. Lo preparo todo para todas. Deseo hacer historia en Miss Universo 74 con la organización de cada país".
¿Qué sucedió?
Fue en el marco de una reunión por la organización de un evento de Miss Universo Tailandia en donde tuvo lugar una situación que no quedó puertas adentro.
La Miss Universo México, Fátima Bosch, se retiró visiblemente molesta y al tomar contacto con la prensa expresó lo sucedido.
"Si sigues las órdenes de tu director nacional, eres una estúpida", fue la frase que Fátima Bosch le adjudicó a Nawat Itsaragrisil. La Miss Universo México no se quedó callada ante ese trato y afirmó que le dijo "usted no me está respetando como mujer. Este no es el modo de tratar a las delegadas. Todas las delegadas, como mujeres, merecemos respeto".
Luego de que el hecho se viralizara, Fátima Bosch recibió el apoyo de las otras participantes del certamen lo que motivó a la organización Miss Universo a emitir un comunicado en el que remarcó:
"Estamos dedicados a mantener los más altos estándares de respeto, seguridad e integridad para todas las delegadas, el personal y los involucrados".