 Miss Universo: Candidatas Evaluadas en 4 Etapas Clave
Farándula

Miss Universo confirma que las candidatas serán evaluadas en 4 etapas

El presidente de la Organización Miss Universo, Raúl Rocha, dio a conocer que no habrán eventos paralelos ni cenas "de cortesía" con jueces improvisados, y la competencia será transparente, profesional y absolutamente imparcial.

Miss Universo 2024, Facebook
Miss Universo 2024 / FOTO: Facebook

El incidente ocurrió durante la ceremonia de entrega de bandas, donde el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil insultó públicamente a Fátima Bosch, Miss Universo México, la organización ha tomado decisiones drásticas para evitar una nueva polémica.

Raúl rocha, presidente de la Organización de Miss Universo, compartió un comunicado en las redes sociales donde le da la bienvenida oficial a las candidatas al certamen que se llevará a cabo en Tailandia.

El empresario mexicano reafirmó que las candidatas serán evaluadas únicamente en cuatro etapas oficiales:

  • Entrevista con el jurado
  • Traje típico
  • Traje de baño
  • Traje de gala

Además, aseguró que no habrán eventos paralelos ni cenas "de cortesía con jueces improvisados". Según Rocha, la competencia será transparente, profesional y absolutamente imparcial.

Decisiones Miss Universo - Facebook

La gala final de la 74ª edición del certamen de Miss Universo está programada para el 21 de noviembre de 2025. Tendrá lugar en el Impact Challenger Hall, en la zona de Nonthaburi, a las afueras de Bangkok, la capital tailandesa.

De acuerdo con la organización, el encargado de conducir la gala de coronación del certamen será el comediante estadounidense Steve Byrne, conocido por haber sido el creador de la serie de televisión Sullivan & Son.

Nuevas decisiones

El presidente de Miss Universo condenó la agresión de Nawat a Miss México, Fátima Bosch, y anunció acciones legales para proteger la integridad de las delegadas.

En su mensaje, publicado en la cuenta oficial del concurso, Raúl Rocha expresó su solidaridad y apoyo incondicional a las 122 delegadas de la 74.ª edición de Miss Universo y aseguró que no permitirá que se vulneren los valores de respeto y dignidad hacia las mujeres.  

El presidente calificó lo ocurrido como una agresión pública hacia Miss México y comunicó una serie de medidas inmediatas dentro de la organización:

  • Suspender la ceremonia de bandas donde ocurrió el incidente, para evitar nuevos episodios de tensión.
  • Condicionar la participación de Nawat Itsaragrisil en los eventos relacionados con Miss Universo 2025, reduciéndola al mínimo o anulándola.
  • Ordenar al CEO, Mario Búcaro, emitir un comunicado oficial en nombre de la organización con las acciones legales y corporativas que se ejecutarán en respuesta al hecho.
  • Enviar una delegación de ejecutivos y expertos de MUO a Tailandia, encabezada por Mario Búcaro y Ronald D., para asumir el control de la concentración y del evento principal.
  • Reafirmar el compromiso de Miss Universo con el respeto, la dignidad y la seguridad de cada una de las delegadas.

