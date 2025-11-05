Muere la 'Barbie Humana' Brasileña tras Cirugías: Detalles

La joven influencer brasileña, Bárbara Jankavski Marquez, conocida en redes sociales como "Boneca Desumana" o "Barbie humana", murió a los 31 años el pasado 2 de noviembre, tras haber acumulado más de 27 cirugías estéticas con el fin de asemejarse a una muñeca.
Según el informe de la policía militar de São Paulo, la joven fue hallada sin vida en una vivienda particular donde se encontraba acompañada por un hombre de 51 años, defensor público, quien la había contratado para "servicios sexuales".
El hombre dijo que ambos habían consumido sustancias ilícitas. Posteriormente ella tosió, quedó inmóvil y tras varios minutos de RCP no pudo reanimarse.
Los hechos registrados hasta el momento son:
· El cuerpo de Bárbara fue encontrado en ropa interior, con lesiones visibles en el ojo y en la espalda.
· Amigas presentes declararon que ella habría "resbalado y caído" alrededor de las 4 a.m., lo cual explicaría la lesión en el ojo.
· La investigación policial la clasificó como "muerte súbita, sin causa determinante aparente", y se ordenó autopsia y pruebas toxicológicas para esclarecer el caso.
¿Quién era Bárbara Jankavski Marquez?
Bárbara era una influencer brasileña que ganó notoriedad en Instagram y TikTok por documentar sus continuas cirugías estéticas para transformarse en una versión real de la muñeca "Barbie".
Según los reportes, llegó a someterse a 27 procedimientos estéticos, incluyendo un mini-lifting que mostró en junio de 2025.
Si bien su gran cantidad de intervenciones estéticas es uno de los elementos destacados, no hay actualmente una causa médica oficial que confirme que las cirugías fueron la razón directa de su fallecimiento.
Las autoridades investigan otros factores, incluyendo la posible ingestión de sustancias, la caída reportada y las condiciones en que ocurrió el incidente, para determinar si las operaciones estéticas jugaron un papel directo.
