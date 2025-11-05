Taylor Momsen reinventa 'El Grinch' en su 25 aniversario

Taylor Momsen y su banda, The Pretty Reckless, ha lanzado un EP navideño titulado: La Navidad bastante imprudente de Taylor Momsen.
Este nuevo proyecto no solo es un regalo para sus fans, sino también una nueva propuesta que contrasta con las música convencional de esta época.
El primer sencillo del EP es una nueva versión de "Where Are You Christmas", un clásico navideño muy querido que Taylor Momsen interpretó por primera vez como Cindy Lou Who en la película del año 2000, El Grinch.
"Interpretar ‘Where Are You Christmas’ después de 25 años es como reencontrarme con una parte de mí que no veía desde hace mucho. Era una niña cuando la canté por primera vez, y jamás imaginé que la canción —y la película misma— perdurarían tanto tiempo en la memoria de la gente, moldeando sin saberlo mi trayectoria profesional como artista adulta.
Al grabarla ahora, con toda la experiencia que he adquirido a lo largo de los años, la escucho de una manera nueva... pero su esencia sigue siendo la misma. Es una canción sobre asombro, esperanza y la importancia de no perder la fe en la magia; algo que creo que todos necesitamos desesperadamente hoy en día", comenta la cantante.
Taylor Momsen revisitó la canción, grabada hace 25 años, por primera vez, transformando la cálida y nostálgica balada en un éxito de rock.
Confesiones
Taylor Momsen, la actriz cantante que abrirá el show de AC/DC en Argentina (el 23 de marzo en River), admitió que su papel Gossip Girl la estaba "matando" durante su "larga batalla" para dejar la exitosa serie juvenil.
En esa realización de CW, interpretó a la inocente Jenny Humphrey y actuó junto a Blake Lively, Penn Badgley y Leighton Meester.
La líder de The Pretty Reckless dejó esas revelaciones en el episodio de este miércoles del pódcast Call Her Daddy.
"La primera temporada fue un torbellino", le contó Momsen al presentador Alex Cooper, antes de agregar que fue alrededor de la segunda temporada cuando quiso dejar Gossip Girl.
"Sabía que tenía que irme. Pero al mismo tiempo, dejar una carrera tan próspera no fue fácil. No fue fácil, en el sentido de que no lo es rescindir un contrato", explicó.
"Todo empezó con un ‘Ya no quiero hacer esto’ y con la respuesta ‘Pero estás atada a un contrato con CW, Warner Brothers’. Y se convirtió en una larga batalla en la que discutí con todos: ‘Sáquenme de aquí. No puedo más. Esto me está matando’", amplió.
La cantante reveló que les avisó a todos en la serie que tenía otras cosas que hacer con su vida y que no podía seguir atrapada allí.