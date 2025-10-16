Ugly Sweaters 'Tu Navidad Más Calidá'

La marca da la bienvenida a la temporada más linda del año con el lanzamiento de su esperada colección de ugly sweaters, bajo el nombre oficial "Tu Navidad más calidá". Esta edición limitada llega cargada de color, tradición y buen humor, con frases muy chapinas que celebran lo mejor de ser guatemalteco durante las fiestas de fin de año.
La propuesta de ugly sweaters que, según la marca, "no tienen nada de ugly", nació como una forma innovadora de conectar con el público, ofreciendo un producto cómodo, de calidad y con un toque auténticamente nacional. Cada año, estos suéteres se han convertido en una tradición que representa el orgullo y la alegría de las celebraciones navideñas.
"Este lanzamiento representa más que un producto, es una tradición que crece cada año. Queremos que los guatemaltecos celebren la Navidad con orgullo, con humor y con identidad", expresó Carlos Aguirre, gerente de marca de UDG. "Asimismo, la personero agregó "Nuestros uglys combinan calidad textil con frases y diseños que solo un chapín entendería".
La colección fue confeccionada con los mismos estándares de calidad que caracterizan a los productos corporativos de la marca, lo que refuerza su compromiso con la innovación, el diseño funcional y la excelencia en cada prenda.
¿Qué diseño de Ugly sweaters prefieres?
En esta edición se incluyen 12 diseños diferentes, disponibles en tallas desde XS hasta 3XL, pensados para toda la familia, equipos de trabajo, empresas y grupos de amigos que desean compartir una Navidad "más calidá". Los productos están disponibles en todas las tiendas de UDG y también en su tienda en línea www.tiendaudg.com, con entregas a todo el país.
La propuesta busca que cada guatemalteco pueda disfrutar de una prenda que combine comodidad, estilo y un toque de humor chapín.
"Esta colección reafirma nuestro posicionamiento como una empresa líder en el sector textil, que apuesta por la creatividad, la calidad y por productos que hacen de cada momento algo especial", agregaron.
Como dice nuestro lema: ‘De todo en uniformes’, pero también, de todo para vivir la Navidad con estilo y corazón chapín", concluyó Aguirre.