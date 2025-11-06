Primer tráiler del biopic de Michael Jackson: ¡Estreno Exclusivo!

Lionsgate presentó el primer adelanto de "Michael", la esperada película biográfica sobre Michael Jackson dirigida por Antoine Fuqua.
El tráiler muestra un recorrido por la vida del artista, desde su niñez hasta su ascenso a la fama como "El Rey del Pop". La película llegará a los cines el 24 de abril de 2026 tras varios retrasos en su calendario original.
Jaafar Jackson, sobrino del artista, asume el reto de encarnar a Michael Jackson tanto en escena como en los momentos más íntimos de su vida personal.
El tráiler se abre en un estudio de grabación junto a Quincy Jones, interpretado por Kendrick Sampson.
"Sé que has estado esperando mucho tiempo para esto. Las pistas ya están hechas, las canciones están listas. Empecemos desde el principio", dice Sampson en el clip.
A partir de allí, el clip alterna entre escenas que nos llevan a la infancia de Jackson, su ascenso artístico, y el detrás de cámaras de videoclips como ‘Thriller’.
Más detalles
La caracterización alcanza parecidos notables en algunas escenas, y la expectativa es alta por su desempeño en los segmentos de baile. También participa Juliano Krue Valdi como Michael en su infancia.
"Había una conexión espiritual cuando lo conocí. Tiene una habilidad natural para emular a Michael y una gran química con la cámara", explicó el director a Variety sobre el casting de Jaafar.
El reparto también reúne nombres reconocidos como Colman Domingo en el papel de Joe Jackson, padre y manager de Michael; Nia Long como su madre Katherine; y Kat Graham como Diana Ross, colega y referente en la transición del artista hacia su carrera en solitario. Miles Teller interpreta a John Branca, abogado y asesor del músico.
Asimismo, Jessica Sula interpreta a LaToya Jackson; Larenz Tate aparece como Berry Gordy; Laura Harrier como Suzanne de Passe; Liv Symone como Gladys Knight; Kevin Shinick como Dick Clark; y KeiLyn Durrel Jones como Bill Bray.
Domingo, nominado al Óscar por Rustin, le dijo a People que aceptó el polémico personaje con el objetivo de explorar sus matices.
"Quiero encontrar su humanidad, su corazón y su humor. Tal vez vaya en contra de la opinión pública a veces, pero creo que mi responsabilidad es retratar una versión compleja de estas personas", expresó.