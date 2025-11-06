Video Filtrado Confirma Romance entre Yolanda Andrade y Verónica Castro

El supuesto romance entre Verónica Castro y Yolanda Andrade ha sido uno de los temas más comentados dentro de la farándula mexicana.
Hace un par de años, Yolanda Andrade encendió la furia de Verónica Castro por revelar que ambas tuvieron un tórrido romance e incluso se casaron, por lo que la actriz salió a desmentirla llamándola "mentirosa".
Sin embargo, la presentadora sigue dando detalles de su relación con la mamá de Cristian Castro
Ahora se ha filtrado en redes sociales un video extraído de ‘Big Brother VIP’ en el que Yolanda le dijo a Verónica que la quiere besar.
Se trata de un clip donde Verónica, quien era conductora del reality show, le pregunta a los participantes qué es lo primero que quieren ver, tocar, oler (cuando salgan del concurso).
A lo que Yolanda (quien fue la última en responder) dice que a la primera persona que quiere ver es a Verónica.
"Yo a ti mi reina, te voy a dar muchos abrazos y muchos besos" dice Yolanda Andrade, a lo que Verónica responde "Guau".
Y aunque en 2003 a nadie extrañaron esas declaraciones, 22 años después han causado sensación en redes pues usuarios aseguran que fue el momento en que Yolanda Andrade confesó su amor por Verónica Castro.
El amor
Verónica Castro y Yolanda Andrade se conocieron en el año 2000, pero que no fue hasta 2003 que ambas pudieron convivir en el programa Big brother VIP 2, en donde se dice nació primero una amistad y luego una relación amorosa.
Los rumores sobre la relación entre la actriz y la cantante surgieron en 2005 luego de que la revista TVNotas publicara unas fotografías donde ambas lucían traje de baño tipo bikini mientras descansaban en alguna playa.
De acuerdo con una fuente de dicha revista, ellas habrían estado incluso casadas, la boda se habría llevado a cabo hacia 2004 en Ámsterdam, la capital oficial del Reino de los Países Bajos.
"Cuando se casaron Yolanda tenía 31 y Verónica 50; las dos estaban preciosas en aquel entonces y la boda sí se realizó fue una ceremonia simbólica, sin un papel de por medio", explicó la fuente.
Yolanda Andrade habló de aquella ocasión en la que viajó a otro país para reconciliarse con Verónica, luego de haber tenido una fuerte pelea, pese a que no sabía dónde estaba.
"Fui a buscar a Verónica a París, y me bajé del avión, y la empecé a buscar y la encontré. No me dijo en qué hotel estaba, nos peleamos y ella estaba en París. Yo llegué con mi maletita y estuve por las calles (buscándola)", narró a Lascuráin.