Heidi Klum y Leni: Pose en Lencería a Pesar de Críticas

Heidi Klum, de 52 años, y su hija Leni Klum, de 21, han vuelto a posar juntas en una campaña de la marca italiana Intimissimi.
Ambas promueven un mensaje de confianza, naturalidad y vínculo familiar. Esto es a pesar de las críticas recibidas en campañas anteriores por parte de algunos seguidores.
En las imágenes vemos a Heidi Klum y Leni vistiendo conjuntos de lencería tipo pijama de manga larga de la nueva colección, posando con naturalidad y sonriendo frente a la cámara.
A diferencia de las campañas anteriores, en las que aparecían con lencería de encaje, la firma optó esta vez por un enfoque más íntimo y cotidiano. Resalta la cercanía y la complicidad familiar entre ambas modelos.
La sesión, fotografiada en un entorno cálido y doméstico, busca transmitir una estética de naturalidad y confianza, valores centrales en la filosofía de la marca.
Heidi Klum, una de las figuras más reconocidas del modelaje internacional, ha reiterado que para ella y su familia la desnudez y la expresión corporal no son motivo de tabú, sino una forma natural de vida.
En declaraciones a la revista PEOPLE, Leni Klum afirmó que no se siente afectada por los comentarios negativos. Además, se mantiene "orgullosa de trabajar junto a mi mamá". "Mucha gente dice: ‘No sé qué pensar de que madre e hija hagan esto juntas’. Sin embargo, yo estoy orgullosa de mi mamá. Y ella está bien conmigo así", declaró la joven modelo.
Una trayectoria compartida
Heidi Klum, reconocida internacionalmente desde la década de 1990 por su trabajo con Victoria’s Secret y como presentadora de programas como Germany’s Next Topmodel y Project Runway, ha sido un referente de profesionalismo y estilo en la industria.
Su hija Leni Klum, fruto de su relación con el empresario Flavio Briatore y adoptada posteriormente por el cantante Seal, siguió sus pasos en el modelaje tras debutar oficialmente en 2020.
Desde entonces, ha protagonizado campañas para Dior, Fendi y GHD. Además, ha aparecido en portadas de Vogue Alemania y otras publicaciones de moda europeas.
Heidi Klum explicó en diversas entrevistas que decidió esperar hasta que Leni tuviera la edad suficiente para asumir las responsabilidades y presiones del mundo del modelaje. Ese acompañamiento, según ambas, ha fortalecido su relación profesional y personal, marcada por la confianza y el respeto mutuo.