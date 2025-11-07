Sting y Juan Luis Guerra: 'Estrellitas y Duendes' en Español

El mundo de la música latina y anglosajona se ha unido en una colaboración que promete hacer historia. Juan Luis Guerra sorprendió a sus seguidores al anunciar una nueva versión de su icónica canción "Estrellitas y duendes", esta vez junto a Sting.
El tema, lanzado este viernes en todas las plataformas digitales, es una reinterpretación cargada de elegancia y fusión sonora.
"La letra de Juan Luis en Estrellitas y duendes es una obra maestra de lo que podríamos llamar realismo mágico romántico, así que tuve que intentar cantarla tal como fue escrita, porque es impecable. Mi pronunciación del español dista mucho de ser perfecta, pero el espíritu con el que la canté es genuino y sincero", dijo Sting a la revista Billboard.
La dulce cadencia del merengue y la poesía romántica de Guerra se combinan con la inconfundible voz grave y melódica de Sting, logrando una mezcla que trasciende idiomas y géneros.
"Siempre he admirado la musicalidad y sensibilidad de Sting. Tenerlo en esta canción, que es tan especial para mí, es un sueño cumplido", expresó Juan Luis Guerra en un comunicado.
Por su parte, Sting destacó que colaborar con Guerra ha sido "una experiencia inspiradora" y que quedó fascinado por la riqueza rítmica y lírica del tema.
La producción fue grabada entre Londres y Santo Domingo, bajo la dirección del mismo Juan Luis Guerra y con arreglos que mantienen la esencia original del tema, pero con un toque contemporáneo que incluye instrumentos de cuerda y un sutil acompañamiento de jazz caribeño.
Más detalles
"Estrellitas y duendes", lanzada originalmente en 1990 como parte del álbum Bachata Rosa, es una de las canciones más queridas del repertorio de Juan Luis Guerra.
Con esta colaboración, el artista celebra más de tres décadas de una carrera que ha cruzado fronteras, llevando la bachata y el merengue a todos los rincones del mundo.
La unión entre Juan Luis Guerra y Sting no solo ha emocionado a los fanáticos, sino que también ha generado elogios de la crítica por su calidad musical y por el simbolismo que representa: dos grandes artistas de mundos distintos, unidos por el poder universal de la música.
Sin duda, esta nueva versión de "Estrellitas y duendes" se perfila como uno de los lanzamientos más destacados del año, una joya que combina nostalgia, innovación y una dosis de magia que solo dos leyendas como Juan Luis Guerra y Sting podían lograr.