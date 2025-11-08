 Fallece Maricarmen Vela, entrañable actriz de El Chavo del 8
Farándula

Muere entrañable actriz de El Chavo del 8

Muere actriz que formó parte del elenco clásico de El Chavo del 8.

Compartir:
Personajes de El Chavo del 8., Redes sociales.
Personajes de El Chavo del 8. / FOTO: Redes sociales.

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) confirmó este viernes 7 de noviembre el fallecimiento de la actriz Maricarmen Vela, recordada por su papel como la tía de "Paty" en la serie de comedia El Chavo del 8. La intérprete tenía 87 años y fue considerada una de las figuras más queridas del cine y la televisión mexicana.

La Asociación Nacional de Actores y Actrices lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera María del Carmen Vela, ‘Maricarmen Vela’, miembro honoraria de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz", compartió la ANDA a través de sus redes sociales.

Aunque no se revelaron las causas de su fallecimiento, la noticia ha generado múltiples muestras de cariño y reconocimiento hacia su trayectoria artística, que abarcó más de seis décadas.

¿Quién era la actriz Maricarmen Vela?

Nacida el 9 de noviembre de 1937 en España, María del Carmen Vela se nacionalizó mexicana en 1964, tras haber desarrollado gran parte de su vida y carrera en México. Su debut ocurrió en 1958 como modelo de comerciales y, un año después, participó en la película Vivir del cuento.

Durante la década de los sesenta, coincidió con Roberto Gómez Bolaños "Chespirito" en la cinta Dos locos en escena, lo que marcó el inicio de una relación profesional que más tarde la llevaría al elenco de El Chavo del 8. En el programa, Vela interpretó a "Gloria", la elegante y simpática tía de "Paty", personaje que conquistó al público con su carisma.

Además de su participación en el universo de Chespirito, Maricarmen Vela fue parte de numerosas producciones emblemáticas como Cachún Cachún ra ra!, Papá Soltero, Quinceañera, Mujer, casos de la vida real, La rosa de Guadalupe, Como dice el dicho, Lazos de Amor, Abismo de Pasión, Mi corazón es tuyo, Hijas de la Luna y Tenías que ser tú.

Su legado permanece en la memoria de generaciones que crecieron con su presencia en la televisión mexicana.

En Portada

Esto encontró el MP en inmueble por caso vinculado a contratistas del Estado t
Nacionales

Esto encontró el MP en inmueble por caso vinculado a contratistas del Estado

09:22 AM, Nov 08
Capturan a guardia del Sistema Penitenciario por fuga en Fraijanes IIt
Nacionales

Capturan a guardia del Sistema Penitenciario por fuga en Fraijanes II

11:07 AM, Nov 08
Muere entrañable actriz de El Chavo del 8t
Farándula

Muere entrañable actriz de El Chavo del 8

12:29 PM, Nov 08
Cristiano Ronaldo sigue imparable y llega a 953 goles en su carrerat
Deportes

Cristiano Ronaldo sigue imparable y llega a 953 goles en su carrera

09:58 AM, Nov 08

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos CentroamericanosMundial 2026Corrupción#liganacionalReal Madrid#64VueltaaGuateFutbol GuatemaltecoSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos