Fallece Maricarmen Vela, entrañable actriz de El Chavo del 8

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) confirmó este viernes 7 de noviembre el fallecimiento de la actriz Maricarmen Vela, recordada por su papel como la tía de "Paty" en la serie de comedia El Chavo del 8. La intérprete tenía 87 años y fue considerada una de las figuras más queridas del cine y la televisión mexicana.
La Asociación Nacional de Actores y Actrices lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera María del Carmen Vela, ‘Maricarmen Vela’, miembro honoraria de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz", compartió la ANDA a través de sus redes sociales.
Aunque no se revelaron las causas de su fallecimiento, la noticia ha generado múltiples muestras de cariño y reconocimiento hacia su trayectoria artística, que abarcó más de seis décadas.
¿Quién era la actriz Maricarmen Vela?
Nacida el 9 de noviembre de 1937 en España, María del Carmen Vela se nacionalizó mexicana en 1964, tras haber desarrollado gran parte de su vida y carrera en México. Su debut ocurrió en 1958 como modelo de comerciales y, un año después, participó en la película Vivir del cuento.
Durante la década de los sesenta, coincidió con Roberto Gómez Bolaños "Chespirito" en la cinta Dos locos en escena, lo que marcó el inicio de una relación profesional que más tarde la llevaría al elenco de El Chavo del 8. En el programa, Vela interpretó a "Gloria", la elegante y simpática tía de "Paty", personaje que conquistó al público con su carisma.
Además de su participación en el universo de Chespirito, Maricarmen Vela fue parte de numerosas producciones emblemáticas como Cachún Cachún ra ra!, Papá Soltero, Quinceañera, Mujer, casos de la vida real, La rosa de Guadalupe, Como dice el dicho, Lazos de Amor, Abismo de Pasión, Mi corazón es tuyo, Hijas de la Luna y Tenías que ser tú.
Su legado permanece en la memoria de generaciones que crecieron con su presencia en la televisión mexicana.