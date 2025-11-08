Juan Gabriel: Por qué estuvo en coma semanas antes de morir

El reciente estreno de la docuserie de Juan Gabriel en Netflix ha revelado impactantes episodios de la vida del icónico cantante mexicano.
Además de los testimonios sobre los abusos que sufrió durante su infancia, nuevas declaraciones de su amiga cercana, la cantante Aída Cuevas, han sacado a la luz un hecho desconocido: años antes de su muerte, el intérprete de "Querida" estuvo en coma durante tres semanas debido a una severa neumonía que puso en riesgo su vida.
En entrevista, Aída Cuevas relató que vivió de cerca aquellos momentos críticos junto al "Divo de Juárez" y su hijo, Iván Aguilera, quienes fueron las únicas personas autorizadas para acompañarlo durante su hospitalización.
"Lo indujeron al coma... estuvo tres semanas, y la verdad es que teníamos miedo. Fue algo muy fuerte para todos", recordó la artista conmovida.
Según su testimonio, Juan Gabriel fue intubado para poder estabilizar su salud y permitir que su cuerpo se recuperara del grave cuadro respiratorio que lo mantenía al borde de la muerte.
"Gracias a eso recuperó la voz, y su corazón regresó al tamaño que debía tener", explicó Aída Cuevas. La decisión de inducirlo al coma recayó en su hijo Iván, quien —según dijo— "llevaba el peso no solo de cuidar a su papá, sino al artista amado por todo un pueblo".
Un secreto bien guardado
El estado de salud de Juan Gabriel, cuyo nombre real era Alberto Aguilera Valadez, fue uno de los aspectos más reservados de su vida.
Según Aída Cuevas, el cantante evitaba mostrarse vulnerable ante el público y ni siquiera sus colaboradores más cercanos sabían que había atravesado por un episodio tan delicado.
"Me dejó estar a su lado... él no permitía que nadie lo viera enfermo", confesó la intérprete de "El pastor".
Aída Cuevas describió a su amigo como un hombre fuerte y disciplinado, que nunca se rindió ante las adversidades. "Después de eso volvió a cantar con más fuerza que nunca. Era como si hubiera regresado con una nueva vida", agregó.
El legado de un ícono inmortal
Juan Gabriel falleció el 28 de agosto de 2016 a causa de un infarto agudo al miocardio, dejando un vacío inmenso en la música latina.
Sin embargo, su obra y su historia personal continúan inspirando a millones de personas. La reciente serie documental de Netflix ha permitido conocer facetas desconocidas del artista, desde sus batallas más íntimas hasta su inquebrantable amor por el público.
Con más de 1,800 canciones compuestas y una carrera que abarcó más de cuatro décadas, el "Divo de Juárez" no solo redefinió la música mexicana, sino que también demostró que la vulnerabilidad puede convertirse en arte.
Su recuperación tras aquel coma fue, como su vida, una muestra más de su inagotable fuerza y de la profunda conexión espiritual que mantenía con la música.
Años después de aquel episodio, Juan Gabriel volvió a los escenarios, reafirmando su título de leyenda y demostrando que, incluso ante la enfermedad, su espíritu artístico jamás se rindió.
