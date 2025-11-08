 Juan Gabriel: Por qué estuvo en coma semanas antes de morir
Farándula

Años antes de su muerte, Juan Gabriel estuvo en coma por semanas ¿Cuál fue la razón?

El estado de salud de Juan Gabriel, cuyo nombre real era Alberto Aguilera Valadez, fue uno de los aspectos más reservados de su vida.

Compartir:
Juan Gabriel,
Juan Gabriel / FOTO:

El reciente estreno de la docuserie de Juan Gabriel en Netflix ha revelado impactantes episodios de la vida del icónico cantante mexicano.

Además de los testimonios sobre los abusos que sufrió durante su infancia, nuevas declaraciones de su amiga cercana, la cantante Aída Cuevas, han sacado a la luz un hecho desconocido: años antes de su muerte, el intérprete de "Querida" estuvo en coma durante tres semanas debido a una severa neumonía que puso en riesgo su vida.

En entrevista, Aída Cuevas relató que vivió de cerca aquellos momentos críticos junto al "Divo de Juárez" y su hijo, Iván Aguilera, quienes fueron las únicas personas autorizadas para acompañarlo durante su hospitalización.

"Lo indujeron al coma... estuvo tres semanas, y la verdad es que teníamos miedo. Fue algo muy fuerte para todos", recordó la artista conmovida.

Según su testimonio, Juan Gabriel fue intubado para poder estabilizar su salud y permitir que su cuerpo se recuperara del grave cuadro respiratorio que lo mantenía al borde de la muerte.

"Gracias a eso recuperó la voz, y su corazón regresó al tamaño que debía tener", explicó Aída Cuevas. La decisión de inducirlo al coma recayó en su hijo Iván, quien —según dijo— "llevaba el peso no solo de cuidar a su papá, sino al artista amado por todo un pueblo".

Un secreto bien guardado

El estado de salud de Juan Gabriel, cuyo nombre real era Alberto Aguilera Valadez, fue uno de los aspectos más reservados de su vida.

Según Aída Cuevas, el cantante evitaba mostrarse vulnerable ante el público y ni siquiera sus colaboradores más cercanos sabían que había atravesado por un episodio tan delicado.

"Me dejó estar a su lado... él no permitía que nadie lo viera enfermo", confesó la intérprete de "El pastor".

Aída Cuevas describió a su amigo como un hombre fuerte y disciplinado, que nunca se rindió ante las adversidades. "Después de eso volvió a cantar con más fuerza que nunca. Era como si hubiera regresado con una nueva vida", agregó.

El legado de un ícono inmortal

Juan Gabriel falleció el 28 de agosto de 2016 a causa de un infarto agudo al miocardio, dejando un vacío inmenso en la música latina.

Sin embargo, su obra y su historia personal continúan inspirando a millones de personas. La reciente serie documental de Netflix ha permitido conocer facetas desconocidas del artista, desde sus batallas más íntimas hasta su inquebrantable amor por el público.

Con más de 1,800 canciones compuestas y una carrera que abarcó más de cuatro décadas, el "Divo de Juárez" no solo redefinió la música mexicana, sino que también demostró que la vulnerabilidad puede convertirse en arte.

Su recuperación tras aquel coma fue, como su vida, una muestra más de su inagotable fuerza y de la profunda conexión espiritual que mantenía con la música.

Años después de aquel episodio, Juan Gabriel volvió a los escenarios, reafirmando su título de leyenda y demostrando que, incluso ante la enfermedad, su espíritu artístico jamás se rindió.

Mira también:

@emisorasunidas897

Panamá se arma con todo para enfrentar a Guatemala en eliminatorias mundialistas. . . #EliminatoriasMundialistas #Seleccion #Guatemala #Panama

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

Esto encontró el MP en inmueble por caso vinculado a contratistas del Estado t
Nacionales

Esto encontró el MP en inmueble por caso vinculado a contratistas del Estado

09:22 AM, Nov 08
Capturan a guardia del Sistema Penitenciario por fuga en Fraijanes IIt
Nacionales

Capturan a guardia del Sistema Penitenciario por fuga en Fraijanes II

11:07 AM, Nov 08
Muere entrañable actriz de El Chavo del 8t
Farándula

Muere entrañable actriz de El Chavo del 8

12:29 PM, Nov 08
Cristiano Ronaldo sigue imparable y llega a 953 goles en su carrerat
Deportes

Cristiano Ronaldo sigue imparable y llega a 953 goles en su carrera

09:58 AM, Nov 08

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos CentroamericanosMundial 2026Corrupción#liganacionalReal Madrid#64VueltaaGuateFutbol GuatemaltecoSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos