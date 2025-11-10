Miss Vietnam: Primera Mujer Trans Asiática en Miss Universe

La cantante y productora vietnamita Nguyễn Hương Giang marca un hito histórico al convertirse en la primera mujer trans de Asia en representar a su país en el certamen Miss Universe.
Su participación en la edición de 2025, que se realizará en Tailandia, no solo desafía moldes, sino que pone de relieve una carrera forjada con talento, perseverancia y una presencia fuerte en el escenario.
En septiembre de 2025, la organización de Miss Universe Vietnam anunció oficialmente la designación de Hương Giang como su delegada para el Miss Universe de ese año, sin pasar por el concurso tradicional nacional, lo cual ya generó atención y debate.
La decisión fue descrita por la organización como una apuesta por una "mujer de belleza, inteligencia, confianza, audacia y corazón que nunca deja de intentarlo".
Trayectoria y relevancia
Nacida en Hanói en diciembre de 1991, Hương Giang se inició como cantante, actriz, modelo y personalidad televisiva antes de incursionar en el mundo de los concursos de belleza para personas transgénero.
Ganadora del certamen Miss International Queen 2018, uno de los más destacados para mujeres trans en el mundo, puso así de manifiesto su capacidad para sobresalir en múltiples ámbitos.
La noticia de su participación en Miss Universe 2025, además, la convierte en la primera mujer trans de Asia en acceder a ese escenario internacional.
Los medios especializados de concursos de belleza avalan su desempeño: sus primeras apariciones en actividades oficiales del certamen han sido "potentes" según Vietnamnet, donde se destaca su elegancia, su dominio en el trato mediático y su actitud comunicativa.
Por ejemplo, en el evento de encuentro con la prensa, Giang saludó personalmente a los representantes de distintos países y fue reconocida por memorizar caras y nombres al día siguiente, lo que demuestra profesionalismo y carisma.
En redes sociales, Giang ha enfatizado que su participación no es solo sobre género, sino sobre fe, perseverancia y romper barreras: "Esta selección es una puerta hacia la igualdad y la esperanza... Miss Universe se ha convertido en un escenario donde ‘todas las mujeres son mujeres, elevándonos unas a otras’".
Sin embargo, también enfrenta críticas: algunos analistas señalan que su estatura está por debajo del promedio de candidatas de Sudamérica o Europa, lo que podría afectarla en pasarela. Asimismo, su estilo ha sido catalogado como "conservador" respecto a la chispa o impacto escénico que se espera en la fase final del concurso.
Más allá del concurso, la participación de Hương Giang representa un paso significativo para la representación de la comunidad LGBT+ en Asia y en los grandes certámenes globales. Desde que las reglas permitieran la participación de mujeres transgénero (en 2012 por la organización Miss Universe), el número de candidatas trans aún es reducido, lo que hace que su presencia sea simbólica.
