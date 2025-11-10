Escándalo Miss Irak: Incidentes en Hotel del Miss Universo

La representante de Iraq en el certamen Miss Universo 2025, Hanin Al Qoreishy, se encuentra en el ojo del huracán. Y es que la joven fue acusada de fumar dentro del hotel donde se hospedan las concursantes en Tailandia.
La noticia, que rápidamente se volvió viral, desató una ola de comentarios en redes sociales y encendió la polémica sobre el comportamiento de las candidatas dentro del concurso internacional. De acuerdo con información publicada por People en Español, la joven modelo negó rotundamente haber fumado en la habitación y calificó la acusación como "absolutamente falsa".
"La reciente noticia de que fui ‘pillada fumando dentro del hotel’ es completamente mentira", afirmó en un comunicado difundido en sus redes sociales. Hanin explicó que siempre ha mostrado respeto por las normas del certamen y por la organización, y aseguró que este tipo de rumores solo buscan dañar su reputación.
"La verdad es que nunca hice algo indebido. He mantenido un comportamiento ejemplar desde que llegué a Tailandia", escribió la representante iraquí.
Ademas, agregó que le parece doloroso ver cómo se difunde información sin pruebas que atenta contra su dignidad y la de otras participantes.
Otra controversia de Miss Universo
En el mismo comunicado, Al Qoreishy insinuó que podría tratarse de un intento de desacreditarla, señalando que "esto es un claro ejemplo de todo lo que está mal y de cómo tratan a las chicas aquí". El escándalo llega en medio de una edición particularmente mediática del Miss Universo, marcada por tensiones internas y críticas hacia la organización.
Aunque hasta el momento los organizadores no se han pronunciado oficialmente, el caso de Miss Iraq ya ha generado atención mundial, convirtiéndose en uno de los temas más comentados en la antesala de la gran final del certamen.
A pesar de la controversia, Hanin Al Qoreishy ha reiterado que continuará enfocada en representar con orgullo a su país. "Seguiré dando lo mejor de mí, con gracia, autenticidad e integridad", expresó.