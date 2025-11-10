Fan manosea a Halsey en concierto: Imágenes filtradas

Los fans de Halsey están horrorizados luego de un incidente ocurrido en el concierto de la cantante en Washington, D.C., la semana pasada.
La cantante nominada al Grammy estaba interpretando su tema "Is There Somewhere" en The Anthem el 4 de noviembre cuando uno de sus fans le metió la mano por debajo de la falda de cuero y la manoseó.
En un vídeo del concierto, se puede ver a Halsey actuando en el escenario sobre la valla frontal frente a sus fans, mientras la mano de un asistente se alza y comienza a tocar el muslo de Halsey.
El fanático deslizó su mano por debajo de la falda de Halsey y comenzó a manosearle el trasero, antes de que un guardia de seguridad interviniera rápidamente y le apartara la mano de un manotazo.
Halsey parecía no darse cuenta de lo que había sucedido mientras seguía cantando para el público.
Los videos del incidente se han viralizado en internet, generando indignación y peticiones para que se le prohíba la entrada a cualquier concierto.
Una cuenta de fans de Halsey compartió el video en X , escribiendo: "No puedo creer que tenga que decir esto. Respeten a Halsey y NO la toquen a ella ni a nadie así sin su consentimiento. ¡Son increíbles!".
"¡Qué asco!", respondió un fan.
Duros momentos
La cantante Halsey ha revelado que se está sometiendo a quimioterapia para tratar un raro trastorno de salud.
La artista de 31 años, quien reveló en 2024 que había sido diagnosticada con lupus y un trastorno linfoproliferativo de células T, compartió un video en TikTok dando a los fans una honesta actualización.
"Solo paso por aquí para darles una ronda rápida de novedades. Acabo de hacer otras sesiones de quimioterapia y me han colocado una nueva entrada —dijo, señalando la cinta adhesiva médica que tenía en la clavícula y el pecho. También compartió que se estaba preparando para un nuevo espectáculo en medio del tratamiento.
Los trastornos linfoproliferativos (TLP) son afecciones en las que el organismo produce demasiados glóbulos blancos anormales, que a veces pueden convertirse en cánceres como el linfoma o la leucemia.