Municipalidad de Guatemala da a conocer Temporada Navideña

Municipalidad de Guatemala da a conocer las actividades de la Temporada Navideña 2025

Municipalidad de Guatemala presenta el calendario oficial de la Temporada Navideña 2025 con desfiles, ferias y espectáculos para toda la familia.

Actividades navideñas Municipalidad de Guatemala / FOTO: Redes sociales Municipalidad de Guatemala

La Municipalidad de Guatemala dio a conocer el amplio programa de actividades de la Temporada Navideña 2025, que llenará de música, luz y tradición cada rincón de la capital. Bajo el lema "El mejor lugar para vivir la Navidad", la comuna invita a vecinos y visitantes a disfrutar de una agenda cargada de emoción, cultura y alegría para grandes y chicos.

El alcalde Ricardo Quiñónez agradeció a patrocinadores y socios estratégicos que hicieron posible la iniciativa: "Nuestra ciudad sigue iluminándose año con año con eventos llenos de emoción, esperanza y espíritu navideño", afirmó.

Entre los eventos anunciados destacan:

Carrozas navideñas

Del 8 de noviembre al 8 de diciembre recorrerá varias calles y avenidas de la ciudad.

Este 11 de noviembre recorrerán la 12 avenida y 11 calle la zona 2 de 7 a 9PM. El 12 de noviembre visitarán la zona 18 Distrito 4, el 14 de noviembre la zona 5 y el 15 de noviembre la zona 12. Puede consultar el calendario completo en: https://gis.muniguate.com/navidad/ 

Actividades navideñas

Del 15 de noviembre al 24 de diciembre se tienen planificadas varias actividades como el famoso Encendido de Luces en el Palacio Municipal, Ilumina Tu Ciudad, bazares navideños, desfile de bandas navideñas, mapping fantástico y cena navideña. Puedes consultar el calendario completo en: https://gis.muniguate.com/navidad/ 

Festival navideño

El evento se anunciará próximamente.

El portal oficial https://gis.muniguate.com/navidad/ mantiene actualizado el calendario completo, con recorridos, horarios y actividades adicionales, invitando al público a consultarlo para planificar su participación.

Tradición, familia y luces

El diseño de la campaña de temporada está pensado para ser inclusivo: enfatiza la convivencia familiar, el disfrute entre generaciones y la reafirmación de las tradiciones guatemaltecas. Por su parte, la Municipalidad ha indicado que gran parte de los eventos serán gratuitos y abiertos al público, en plazas y avenidas, para fomentar el acceso y la participación ciudadana.

