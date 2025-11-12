 Danna Paola deslumbra en Glamour con un atrevido top
Farándula

Danna Paola posa para Glamour con un top que apenas cubre sus atributos

La cantante mexicana se convirtió en la "Mujer del Año" de la revista Glamour 2025 u las fotos dejaron a más de un con la boca abierta.

Danna Paola,
Danna Paola

Danna Paola fue designada "Mujer del Año" por la revista Glamour en 2025, consolidando su lugar como una de las principales figuras de la música en Latinoamérica.

Este reconocimientos destaca la trayectoria artística de la cantante mexicana y su impacto en la música pop en español.

La premiación se realizó en Ciudad de México y coloca a Danna Paola como una de las figuras más influyentes del pop latino contemporáneo.

Este anuncio marca un giro respecto a la edición anterior, que generó debate en redes sociales tras la selección de Ángela Aguilar como ganadora.

La trayectoria de Danna Paola supera las dos décadas en la industria del entretenimiento y la música. Nacida en Ciudad de México, su carrera abarca tanto teatro, televisión y cine como la música pop.

Foto embed
Danna Paola Glamour - Facebook

En 2025, Glamour reconoció su persistencia y su capacidad para posicionar el pop latino en un escenario global, luego de varios reconocimientos anteriores, incluida su distinción como "Latin Pop Artist Award".

La revista Glamour subrayó que Danna Paola ha "evolucionado y se ha consolidado como una de las voces más reconocidas del pop latino actual", destacando su capacidad para transformar su arte en "herramienta de poder, expresión y cambio".

Danna Paola
Danna Paola - Instagram

En su mejor momento

El premio llega en un momento clave para Danna Paola, que ha evolucionado de producciones juveniles a una propuesta musical más madura y global, fortaleciendo su identidad como compositora y referente del pop latino.

Según publicó la revista, el galardón también reconoce la resiliencia de la artista, quien ha superado desafíos personales y profesionales durante su carrera. De acuerdo con Glamour México, "cada reto superado la ha convertido en un símbolo de perseverancia y transformación".

Farah Slim, directora de contenido editorial de Glamour México y Latinoamérica, explicó que la premiación ‘Mujer del Año’ busca "reconocer y celebrar el trabajo de mujeres que destacan en diversas industrias", un proceso que combina trayectoria, impacto social y liderazgo en el ámbito cultural. 

