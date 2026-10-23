 MP integra denuncia de los hermanos Choc a expediente por doble asesinato
Nacionales

MP integra denuncia de los hermanos Choc a expediente por doble asesinato

El Ministerio Publico está adjuntando todas las acciones y denuncias relacionadas al asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Aguilar Gamarro en la misma carpeta de investigación.

Compartir:
-
entierro-foppa-emisoras-unidas5 / FOTO:
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Ministerio Público (MP) brindó detalles este viernes, 23 de octubre, sobre el seguimiento de las denuncias que ha recibido con relación al ataque armado ocurrido el pasado fin de semana en el Campo Marte, donde fallecieron Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Aguilar Gamarro.

Según detalló el Departamento de Información y Prensa de la entidad, todas las acciones y denuncias relacionadas con el doble crimen se están adjuntando en la misma carpeta de investigación, misma que se encuentra bajo reserva.

En ese sentido, la oficina explicó que la denuncia interpuesta por los hermanos Rigoberto y Daniel Choc Toz por los presuntos delitos de abuso de autoridad y detención ilegal también fue incluida en la misma recopilación, por lo que no se pueden brindar detalles contra quién va dirigida esa acción legal.

OEA condena el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa

La Misión Especial de la OEA hizo el llamado a las autoridades a esclarecer los hechos y establecer responsabilidades.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Familia de Melisa Palacios se pronuncia sobre autorización para traslado de Bonilla a un hospitalt
Nacionales

Familia de Melisa Palacios se pronuncia sobre autorización para traslado de Bonilla a un hospital

10:19 AM, Oct 23
¡Oportunidad laboral! Realizan feria de empleo para vacacionistast
Nacionales

¡Oportunidad laboral! Realizan feria de empleo para vacacionistas

09:29 AM, Oct 23
Carlos Grávez engalana la Vuelta a Guatemala con sus mascotast
Deportes

Carlos Grávez engalana la Vuelta a Guatemala con sus mascotas

08:01 AM, Oct 23
Video capta el momento en que motoladrón dispara contra conductor en pleno tráfico de la zona 7t
Nacionales

Video capta el momento en que motoladrón dispara contra conductor en pleno tráfico de la zona 7

08:34 AM, Oct 23
Vincent Kompany, técnico del Bayern, es hospitalizado tras sufrir un colapsot
Deportes

Vincent Kompany, técnico del Bayern, es hospitalizado tras sufrir un colapso

10:42 AM, Oct 23

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalViolenciaLiga NacionalLiga de NacionesPNCEstados UnidosJusticiaEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar