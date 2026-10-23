MP integra denuncia de los hermanos Choc a expediente por doble asesinato

El Ministerio Público (MP) brindó detalles este viernes, 23 de octubre, sobre el seguimiento de las denuncias que ha recibido con relación al ataque armado ocurrido el pasado fin de semana en el Campo Marte, donde fallecieron Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Aguilar Gamarro.
Según detalló el Departamento de Información y Prensa de la entidad, todas las acciones y denuncias relacionadas con el doble crimen se están adjuntando en la misma carpeta de investigación, misma que se encuentra bajo reserva.
En ese sentido, la oficina explicó que la denuncia interpuesta por los hermanos Rigoberto y Daniel Choc Toz por los presuntos delitos de abuso de autoridad y detención ilegal también fue incluida en la misma recopilación, por lo que no se pueden brindar detalles contra quién va dirigida esa acción legal.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7