Boda religiosa de Ángela Aguilar y Nodal: fecha confirmada

Ángela Aguilar se encuentra en Estados Unidos para su gira "Libre Corazón Tour" y durante una convivencia con sus fans, soló una bomba que nadie esperaba.
La cantante anunció que por fin tendrá su boda religiosa con Christian Nodal: la pareja, quien hasta ahora está casada por el civil y de manera espiritual, se dará el "sí acepto" frente al altar en mayo de 2026.
El momento se volvió viral luego de que, durante una firma de autógrafos, Ángela Aguilar compartiera emocionada la noticia con sus seguidores. Entre risas, la joven dijo:
"Vayan a mi boda, me voy a casar en mayo, por la iglesia", dijo.
Mayo tiene un significado especial en la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar, debido a que fue en ese mes cuando comenzaron su romance y cuando se casaron en Italia.
Tras darse a conocer la noticia, los internautas le advirtieron que tuviera cuidado ya que a su esposo ese mes le "alcanza para hacer de todo".
Bastaron segundos para que los comentarios en TikTok explotaran con advertencias y burlas hacia la pareja más polémica de la música regional mexicana.
"Recuerda que en mayo a tu marido le da tiempo de muuuuuuuchas cosas"
¿Por qué la polémica de mayo?
Las bromas hacen referencia directa a las declaraciones que el propio Nodal dio en entrevista con Adela Micha, donde aseguró que el 8 de mayo terminó su relación con Cazzu, el 14 volvió a ver a Ángela Aguilar, el 20 habló con los padres de ella y el 29 se casaron en una ceremonia espiritual en Roma.
Es por esto por lo que los internautas se burlan del intérprete de "Adiós, Amor" ya que señalan que mayo le rindió tanto que le dio tiempo para hacer muchas cosas.
La controversia sigue sin apagarse desde aquella entrevista. Mientras Nodal insiste en que no hubo infidelidad y que su historia con Cazzu ya estaba rota emocionalmente, las fechas que mencionó coinciden con momentos públicos donde la argentina aún le expresaba amor en televisión.