 Boda religiosa de Ángela Aguilar y Nodal: fecha confirmada
Farándula

Ángela Aguilar confirma cuándo será la boda religiosa con Nodal

La cantante causó un revuelo a su llegada a Estados Unidos cuando anunció que planea casarse con Christian Nodal por la iglesia.

Compartir:
Ángela y Nodal, Instagram
Ángela y Nodal / FOTO: Instagram

Ángela Aguilar se encuentra en Estados Unidos para su gira "Libre Corazón Tour" y durante una convivencia con sus fans, soló una bomba que nadie esperaba.

La cantante anunció que por fin tendrá su boda religiosa con Christian Nodal: la pareja, quien hasta ahora está casada por el civil y de manera espiritual, se dará el "sí acepto" frente al altar en mayo de 2026.

El momento se volvió viral luego de que, durante una firma de autógrafos, Ángela Aguilar compartiera emocionada la noticia con sus seguidores. Entre risas, la joven dijo:

"Vayan a mi boda, me voy a casar en mayo, por la iglesia", dijo.

Mayo tiene un significado especial en la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar, debido a que fue en ese mes cuando comenzaron su romance y cuando se casaron en Italia.

Tras darse a conocer la noticia, los internautas le advirtieron que tuviera cuidado ya que a su esposo ese mes le "alcanza para hacer de todo".  

Bastaron segundos para que los comentarios en TikTok explotaran con advertencias y burlas hacia la pareja más polémica de la música regional mexicana.

"Recuerda que en mayo a tu marido le da tiempo de muuuuuuuchas cosas"

¿Por qué la polémica de mayo?

Las bromas hacen referencia directa a las declaraciones que el propio Nodal dio en entrevista con Adela Micha, donde aseguró que el 8 de mayo terminó su relación con Cazzu, el 14 volvió a ver a Ángela Aguilar, el 20 habló con los padres de ella y el 29 se casaron en una ceremonia espiritual en Roma.

Es por esto por lo que los internautas se burlan del intérprete de "Adiós, Amor" ya que señalan que mayo le rindió tanto que le dio tiempo para hacer muchas cosas.  

La controversia sigue sin apagarse desde aquella entrevista. Mientras Nodal insiste en que no hubo infidelidad y que su historia con Cazzu ya estaba rota emocionalmente, las fechas que mencionó coinciden con momentos públicos donde la argentina aún le expresaba amor en televisión.

En Portada

Solo nueve jefes de Estado y de Gobierno asisten a la Cumbre CELAC-UEt
Nacionales

Solo nueve jefes de Estado y de Gobierno asisten a la Cumbre CELAC-UE

11:31 AM, Nov 09
Trump asegura que los estadounidenses recibirán un bono de US $2 mil por los arancelest
Internacionales

Trump asegura que los estadounidenses recibirán un bono de US $2 mil por los aranceles

11:32 AM, Nov 09
Rosalía bate récords en reproducciones con su disco Luxt
Farándula

Rosalía bate récords en reproducciones con su disco "Lux"

09:00 AM, Nov 09
Emisoras Unidas de Guatemala con la Selección Nacional toda la vida t
Deportes

Emisoras Unidas de Guatemala con la Selección Nacional toda la vida

02:20 PM, Nov 09

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos Centroamericanos#liganacionalMundial 2026Corrupción#64VueltaaGuateReal MadridFutbol GuatemaltecoMinisterio Público
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos