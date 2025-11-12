 Hotel Plaza Revive "Mi pobre angelito 2" con Sorpresas
Farándula

El Hotel Plaza revive la magia de "Mi pobre angelito 2" con una sorpresa para sus fans

El famoso hotel lanzó un paquete especial para que las personas disfruten de una experiencia idéntica a la que vivió Kevin McCallister, papel interpretado por Macaulay Culkin.

"Mi pobre angelito 2", Facebook
"Mi pobre angelito 2" / FOTO: Facebook

Sin duda, uno de los clásicos navideños de chicos y grandes es "Mi Pobre Angelito 2: Perdido en Nueva York",.

La película protagonizada por Macaulay Culkin superó el éxito de la primera entrega y se ha convertido en gran referente de la cultura pop.

A más de 30 años del estreno del filme, cada una de sus escenas se mantiene vigente y por ello, el lujoso Hotel Plaza sorprendió a los fanáticos de la película al lanzar una experiencia para revivir los momentos más icónicos de "Mi Pobre Angelito 2".

En la película, el pequeño Kevin McCallister vuelve a separarse de su familia durante las vacaciones y un error en la aerolínea lo lleva hasta Nueva York, ciudad donde le esperan todo tipo de aventuras y, gracias a su ingenio, se termina hospedado en uno de los hoteles más icónicos de la Quinta Avenida: El Plaza.

¿Cuánto cuesta revivir la experiencia?

De acuerdo con la página oficial del hotel The Plaza, esta experiencia ofrece perderte en Nueva York al estilo Kevin McCallister, recreando las escenas favoritas de la película de los años 90.

El paquete incluye un paseo privado de cuatro horas en limusina por la ciudad, pasando por lugares como el Empire State Building, el Rockefeller Center, Central Park, el Carnegie Hall y el Radio City Music Hall.

Además, el paseo incluye una pizza de queso grande, tal como aparece en la película "Mi pobre angelito 2"

Al regresar a la habitación, la experiencia continúa con un servicio de minibar y su respectiva llave para degustar golosinas y, por último, el servicio a la habitación te sorprenderá al llevarte un cuenco con 16 bolas de helado y aderezos variados hasta la comodidad de la cama.

El precio del paquete depende de la habitación y la fecha en la que se hospede el cliente, y su costo ronda entre los US$ 2.100 y los US$ 3.500.

La experiencia está disponible todo el año en el hotel y la reserva, que debe hacerse con tres días de antelación, se marca directamente en el sitio web al establecer la fecha de la estadía.

Lo bonito es que el Plaza lleva años ofreciendo este paquete en colaboración con la Fundación Make-A-Wish, para que niños y familias puedan vivir la magia de Kevin en carne propia.

