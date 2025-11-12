 Famosos que Actuarán en los Latin Grammy 2025
Ellos son los famosos que cantarán en los Latin Grammy 2025

La Academia Latina de la Grabación eligió al colombiano Maluma y a la puertorriqueña Roselyn Sánchez para participar como anfitriones de la gala

Latin Grammy, Instagram
Latin Grammy / FOTO: Instagram

La Academia Latina de la Grabación llevará a cabo los Latin Grammys 2025, los premios que reconocen el talento musical de la región, el próximo jueves 13 de noviembre del 2025 en la Arena MGM Grand Garden de Las Vegas.

En la ceremonia número 26, se premiarán 58 categorías de artistas que publicaron grabaciones del 1 de junio de 2023 al 31 de mayo de 2024.

Para este año se agregaron dos categorías: Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina y Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea.

El lineup de la ceremonia es largo y repleto de nombres conocidos por su hipnótica presencia en el escenario y sus producciones de alto calibre.

Descubre quiénes demostrarán por qué el sazón latino es el mejor del mundo.

  • Bad Bunny
  • KAROL G
  • CA7RIEL & Paco Amoroso
  • Jesús Ortiz Paz de Fuerza Regida
  • Chuwi
  • Fuerza Regida
  • Marco Antonio Solís
  • Pepe Aguilar
  • Aitana
  • Rauw Alejandro
  • Edgar Barrera
  • Ivan Cornejo
  • DannyLux
  • Gloria Estefan
  • Joaquina
  • Kakalo
  • Carín León
  • Liniker
  • Morat
  • Christian Nodal
  • Los Tigres del Norte
  • Nathy Peluso
  • Elena Rose
  • Alejandro Sanz
  • Adelaido "Payo" Solís III de Grupo Frontera
  • Grupo Frontera
  • Kacey Musgraves
  • Carlos Santana
  • Raphael

¿Dónde y a qué hora verlos?

La noche más importante de la música latina está por llegar. Una oleada de cantantes, músicos y artistas provenientes de la región viajarán hasta Las Vegas para participar en la ceremonia de premiación del Latin Grammy 2025,

Sintoniza la transmisión en tiempo real a las 19:00 horas para que no te pierdas de ningún live show, así como de todos los anuncios de los ganadores a través de: Univisión, TNT y HBO Max.

Los Latin Grammy siempre dejan espacio para la nostalgia. Este año se espera un homenaje a Juan Gabriel, ícono eterno de la canción mexicana, y un tributo especial a los artistas latinos que marcaron generaciones.

En la edición de este año, 

Otros nombres destacados en la lista son Karol G, Natalia Lafourcade, Alejandro Sanz y Liniker.

Foto embed
Raphael Latin Grammy - Instagram

