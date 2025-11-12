Erika Buenfil posa desnuda a sus 61 años: ¡Impactante!

Erika Buenfil es una de las artistas que ha sabido cómo mantenerse vigente y seguir gozando de proyectos que la acercan a nuevas generaciones.
Famosa por protagonizar telenovelas como: Angélica, Amor en silencio, Marisol y Tres mujeres, la actriz es uno de los nombres más famosos no solo en su natal México, sino también en Latinoamérica.
A unos meses de cumplir 62 años, la artista decidió hacer algo que jamás había hecho en toda su carrera: el posar completamente desnuda.
Por años, Erika Buenfil se negó a posar sin ropa, incluso cuando estaba joven. Pero tras una larga trayectoria siendo uno de los rostros más reconocidos de la cadena Televisa, la actriz posó por primera vez sin nada de ropa.
La 'Reina de TikTok' se quitó la ropa ante la lente del fotógrafo Uriel Santana, quien la invitó a ser parte de su obra "Las Formas del Alma", donde ya han posado artistas como Sebastián Rulli y Daniela Romo.
"Me sentí arropada, no pensé, porque si pienso no lo hago. Pero dije: ¡Va! No me dejó ponerme nada, me dejó las pulseras y las pestañas postizas. Fue atreverme, a ver qué dice la gente, ¡pero esta soy yo!", explicó Erika a Televisa Espectáculos.
"Mi foto es natural, es la que soy. No le dije ponme más delgada o quítame tal cosa. Esta soy", agregó Buenfil.
La exposición del fotógrafo Uriel Santana se presenta en el 'Live Aqua', ubicado en la Ciudad de México.
Sigue sus pasos
Erika Buenfil ha desarrollado una carrera de más de 40 años en Televisa. Ahora, su hijo Nicolás comienza a incursionar en la misma empresa, aunque a diferencia de su mamá, no lo está haciendo frente a las cámaras.
Con tan solo 20 años de edad, Nicolás Buenfil compartió que comenzó a trabajar en el área de Media de Televisa, específicamente en la dirección creativa de redes sociales.
"Soy de la parte creativa. Me he sentido muy bien, la verdad está increíble todo lo que tienen allá adentro y espero hacer un cambio aquí en Televisa", expresó. "Me gusta más la producción, me gusta más la parte de atrás y ahora sí hacer un cambio en la forma que ven Televisa y en todo redes sociales".
El hijo de Erika Buenfil fue abordado por un grupo de reporteros a su llegada a las instalaciones de la televisora, donde compartió que lo invitaron a sumarse al equipo porque tras el éxito de su mamá en redes sociales, donde gracias a su divertidos videos es reconocida La reina del TikTok.