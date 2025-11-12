 Primer Teaser de 'El Diablo Viste a la Moda' Revelado
Farándula

Revelan el primer teaser de "El Diablo viste a la Moda

Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt están de vuelta. La esperada secuela ya tiene fecha de estreno.

Compartir:
El Diablo Viste a la Moda, Instagram
El Diablo Viste a la Moda / FOTO: Instagram

El Diablo Viste a la Moda 2 por fin es una realidad y no solo trae de vuelta a su reparto original, sino que suma a nuevos personajes para continuar la historia de la infame Miranda Priestly y de la revista que está a su cargo.

El breve clip de 52 segundos, lanzado este miércoles 12 de noviembre, retrata el reencuentro de Meryl Streep (76) y Anne Hathaway (42) en los papeles que definieron sus carreras. El metraje adelanta la atmósfera de lujo y tensión que remite de inmediato al espíritu de la original.

Al ritmo del famoso tema "Vogue" de Madonna, la cámara sigue el andar elegante de Miranda Priestly, quien camina con sus característicos tacones rojos por las oficinas de la revista.

Justo al ingresar al ascensor, aparece Andy Sachs, su exasistente, interpretada nuevamente por Hathaway.

Lo que se sabe por el momento de la trama es que El Diablo Viste a la Moda 2 seguirá a Miranda Priestly mientras intenta mantener su poder en una industria que ha cambiado radicalmente.

En un mundo donde el periodismo impreso agoniza, la temida editora en jefe de Runway deberá medir fuerzas con su antigua asistente, Emily Charlton (Emily Blunt), quien ahora es una ejecutiva de alto nivel en un conglomerado de lujo.

Foto embed
El Diablo Viste a la Moda 2 - Instagram

Llega de nuevo

El Diablo Viste a la Moda fue un éxito rotundo, pero por mucho tiempo parecía que las cosas iban a terminar ahí y que no íbamos a volver a ver a ninguno de estos personajes, cuyas historias habían quedado abiertas para el final de la película.

Andy (Anne Hathaway) decidió dejar su puesto como asistente de Miranda (Meryl Streep), Emily descubrió que no era irremplazable y que, para crecer, iba a tener que trabajar más duro que nunca, y Miranda se dio cuenta de que el mundo estaba cambiando, y de que necesitaba mantener cerca a sus aliados más importantes.

Han pasado casi 20 años desde el estreno de la primera película, y ahora la historia tiene que ser diferente. El reparto original está de vuelta, pero el contexto social es distinto, y también el estado de la industria de la moda y de las revistas, y eso se ve reflejado en lo que vamos a ver en El Diablo Viste a la Moda 2.

