 Esme La Chapina: ¿Por qué se puso la camiseta de Panamá?
Farándula

Esme la Chapina sorprende a sus seguidores al ponerse la camiseta de Panamá

Esme la Chapina sorprende a sus seguidores al ponerse la camiseta de Panamá y comenta cuál es el motivo de su decisión.

Compartir:
Esme la Chapina, Redes sociales
Esme la Chapina / FOTO: Redes sociales

La creadora de contenido guatemalteca Esme la Chapina volvió a generar conversación en redes sociales luego de publicar un video en el que aparece utilizando la camiseta de la selección de fútbol de Panamá.

El gesto, que inmediatamente se volvió viral, fue motivado por una curiosa razón que ella misma explicó entre risas en su cuenta de Instagram.

"Me puse la playera de Panamá para que Guatemala gane gracias al seguidor que me la mandó", comentó Esme la Chapina en la publicación donde muestra la camiseta rojiblanca.

El corto clip, publicado en sus historias y luego compartido por sus seguidores en otras plataformas, desató una ola de reacciones humorísticas, memes y opiniones divididas entre los fanáticos del fútbol.

Un gesto con humor chapín

Esme la Chapina, conocida por su estilo espontáneo y auténtico, aclaró que la camiseta fue un regalo de un seguidor panameño que quiso jugarle una broma amistosa.

Ella decidió tomarlo con buen humor y unirse a la dinámica, algo que sus seguidores celebraron.

Algunos usuarios comentaron que la "cábala" podría traer suerte a la Selección Nacional, mientras otros destacaron que la influencer suele aprovechar estos momentos para conectar de manera divertida con su audiencia. Como es usual, su contenido generó miles de reproducciones y comentarios en cuestión de horas.

¿Quién es Esme la Chapina?

Esme la Chapina, cuyo nombre real es Esmeralda Orozco, es una de las creadoras de contenido guatemaltecas más populares del momento.

Se ha dado a conocer principalmente por sus videos humorísticos, retos, blogs de estilo de vida y transmisiones en vivo donde comparte aspectos cotidianos de su vida. Su carisma, autenticidad y forma directa de comunicarse la han convertido en una figura cercana para miles de guatemaltecos y centroamericanos. Sin embargo, también ha recibido muchas críticas.

Además de su presencia en Instagram, Esme cuenta con una comunidad activa en TikTok y Facebook, donde publica desde sketches cómicos hasta opiniones sobre temas de actualidad o momentos virales.

Mira también:

@emisorasunidas897

Al menos cinco horas antes del encuentro entre Guatemala y Panamá, el estadio El Trébol ya vive un ambiente de alegría y apoyo por parte de la afición, que con orgullo porta los colores de nuestra bandera 🇬🇹🇬🇹🇬🇹🤩🤩🤩✨ . . #VamosGuate #Sele #EliminatoriasMundialistas

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

Mensaje del presidente Bernardo Arévalo a seleccionados de Guatemalat
Deportes

Mensaje del presidente Bernardo Arévalo a seleccionados de Guatemala

04:10 PM, Nov 13
Guatemala anuncia acuerdo histórico con EE. UU. para reducir y eliminar arancelest
Nacionales

Guatemala anuncia "acuerdo histórico" con EE. UU. para reducir y eliminar aranceles

03:30 PM, Nov 13
Arévalo advierte de serias amenazas contra defensores de derechos humanos en Guatemalat
Nacionales

Arévalo advierte de "serias" amenazas contra defensores de derechos humanos en Guatemala

12:58 PM, Nov 13
Ministro de Panamá pide al Estado de Guatemala seguridad para seleccionadost
Deportes

Ministro de Panamá pide al Estado de Guatemala seguridad para seleccionados

11:59 AM, Nov 13

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos Centroamericanos#liganacionalSeguridadCorrupciónEstados Unidos#64VueltaaGuateMundial 2026Real Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos