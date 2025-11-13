Esme La Chapina: ¿Por qué se puso la camiseta de Panamá?

La creadora de contenido guatemalteca Esme la Chapina volvió a generar conversación en redes sociales luego de publicar un video en el que aparece utilizando la camiseta de la selección de fútbol de Panamá.
El gesto, que inmediatamente se volvió viral, fue motivado por una curiosa razón que ella misma explicó entre risas en su cuenta de Instagram.
"Me puse la playera de Panamá para que Guatemala gane gracias al seguidor que me la mandó", comentó Esme la Chapina en la publicación donde muestra la camiseta rojiblanca.
El corto clip, publicado en sus historias y luego compartido por sus seguidores en otras plataformas, desató una ola de reacciones humorísticas, memes y opiniones divididas entre los fanáticos del fútbol.
Un gesto con humor chapín
Esme la Chapina, conocida por su estilo espontáneo y auténtico, aclaró que la camiseta fue un regalo de un seguidor panameño que quiso jugarle una broma amistosa.
Ella decidió tomarlo con buen humor y unirse a la dinámica, algo que sus seguidores celebraron.
Algunos usuarios comentaron que la "cábala" podría traer suerte a la Selección Nacional, mientras otros destacaron que la influencer suele aprovechar estos momentos para conectar de manera divertida con su audiencia. Como es usual, su contenido generó miles de reproducciones y comentarios en cuestión de horas.
¿Quién es Esme la Chapina?
Esme la Chapina, cuyo nombre real es Esmeralda Orozco, es una de las creadoras de contenido guatemaltecas más populares del momento.
Se ha dado a conocer principalmente por sus videos humorísticos, retos, blogs de estilo de vida y transmisiones en vivo donde comparte aspectos cotidianos de su vida. Su carisma, autenticidad y forma directa de comunicarse la han convertido en una figura cercana para miles de guatemaltecos y centroamericanos. Sin embargo, también ha recibido muchas críticas.
Además de su presencia en Instagram, Esme cuenta con una comunidad activa en TikTok y Facebook, donde publica desde sketches cómicos hasta opiniones sobre temas de actualidad o momentos virales.
