 Karol G Publica Foto Atrevida de Mia Khalifa: ¿Por Qué?
Karol G comparte atrevida fotografía de Mia Khalifa ¿Cuál es la razón?

Karol G comparte atrevida imagen de la modelo y pone "Diesel × Karol G": ¿qué hay detrás de la publicación?

Mia Khalifa y Karol G, Redes sociales
Mia Khalifa y Karol G / FOTO: Redes sociales

La cantante colombiana, Karol G, sorprendió a sus seguidores al compartir en sus historias de Instagram una fotografía de Mia Khalifa luciendo un bikini naranja metálico, junto a un anuncio que decía "Diesel × Karol G".

La imagen y el mensaje generaron curiosidad inmediata: ¿Por qué Karol G comparte una imagen de Mia Khalifa y utiliza el nombre de la marca Diesel? Aquí te explicamos el trasfondo.

Karol G y Mia Khalifa - Redes sociales

La clave está en que Karol G realizó recientemente una colección cápsula junto a la marca italiana Diesel, la cual lleva su nombre como co-marca: Diesel x Karol G.

La colección, que ya está en distribución, incluye varias prendas entre ellas trajes de baño y accesorios, todos inspirados en el universo artístico de la cantante, su estilo personal y su más reciente álbum.

Dentro de esa cápsula, uno de los elementos destacados es un bikini metálico naranja, estampados de flores de loto y coco, y una gama cromática que gira en torno al naranja, reflejando el tono tropical del álbum.

¿Por qué aparece Mia Khalifa?

Mia Khalifa se ha declarado públicamente fanática de Karol G, e incluso ha asistido a conciertos de la artista.

En la publicación de Karol G, Mia aparece posando con una de las piezas de la colección cápsula Diesel × Karol G: el bikini naranja metálico que pertenece directamente a esa línea.

Con ello, la publicación funciona también como una estrategia de marketing: Karol G alinea su figura musical con la moda y con una figura que genera amplificación en redes, mientras promociona su colección.

Mia Khalifa - Redes sociales

En definitiva, la razón por la cual Karol G compartió esa imagen de Mia Khalifa con el rótulo "Diesel × Karol G" es triple: presentar y promocionar su colaboración de moda con Diesel, reforzar su presencia en moda y estilo como complemento a su música, y utilizar el poder de la imagen de la modelo para captar atención en redes sociales.

Ambas famosas han recibido elogios por lo bien que lucen en la publicidad de los productos.

