 CA7RIEL & Paco Amoroso triunfan en Latin Grammy
Farándula

Latin Grammy: CA7RIEL & Paco Amoroso triunfan en la categoría donde competía Gaby Moreno

CA7RIEL & Paco Amoroso se llevaron el Latin Grammy a Mejor Video Musical Versión Larga, imponiéndose en una categoría donde también competía la guatemalteca Gaby Moreno.

CA7RIEL , Redes sociales
CA7RIEL / FOTO: Redes sociales

En la noche de los 26th Annual Latin Grammy Awards, celebrada el 13 de noviembre de 2025 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso se alzó con el trofeo en la categoría Mejor Video Musical Versión Larga, en la que estaba nominada la guatemalteca Gaby Moreno.

Foto embed
CA7RIEL & Paco Amoroso - Redes sociales

La nominación de Gaby Moreno

Gaby Moreno, cantautora, productora y figura consolidada de la música guatemalteca, consiguió una importante nominación en esta edición de los Latin Grammy gracias a su cortometraje musical "Lamento". La pieza, dirigida por el cineasta guatemalteco Diego Contreras, explora con sensibilidad el tema del viaje del migrante y el desarraigo, y se filmó en Guatemala con talento local.

En esa categoría, Gaby Moreno competía con trabajos de alto nivel internacional, entre ellos el de CA7RIEL & Paco Amoroso, además de otras producciones como las de Mon Laferte y Hodari con "3 Atos De Irmandade: A Música, o Crime e a Justiça".

¿Quiénes son CA7RIEL & Paco Amoroso?

CA7RIEL (Catriel Guerreiro) y Paco Amoroso (Ulises Guerriero) conforman un dúo argentino con una propuesta musical rompiente que fusiona trap, pop, electrónica, jazz-fusión y ritmos latinos.

En 2025 alcanzaron 10 nominaciones a los Latin Grammy, incluyendo las categorías más codiciadas como Álbum del Año y Grabación del Año, con su proyecto "Papota" y sencillos como "El Día Del Amigo" y "#Tetas".

Su estilo disruptivo, tanto en sonido como en estética, ha llamado la atención internacionalmente y ha sido clave para la irrupción de su propuesta más allá de Argentina.

El resultado y su significado

La categoría de Mejor Video Musical Versión Larga se la llevó CA7RIEL & Paco Amoroso por "Papota (Short Film)".

Para Gaby Moreno, aunque no resultó ganadora, la nominación representa un nuevo reconocimiento internacional para su trabajo audiovisual y musical, reafirmando que el talento guatemalteco también tiene presencia en los grandes escenarios de la industria latina.

Para el dúo argentino, el triunfo refuerza su posición en la escena musical latinoamericana como innovadores y como candidatos serios a premios de alto nivel.

Impacto para la región

La nominación de Gaby Moreno no solo es un logro personal, sino que también visibiliza el cine y la música guatemalteca en el contexto global. Su proyecto "Lamento" ha sido reconocido no solo por su valor artístico, sino por el mensaje social que transmite.

Por otra parte, el éxito de CA7RIEL & Paco Amoroso demuestra la capacidad de los artistas latinoamericanos de trascender fronteras con propuestas frescas y mixtas de géneros, estilos y lenguajes audiovisuales.

