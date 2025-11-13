 Nicki Nicole en Latin Grammy: ¿Morticia Addams en la piel?
Farándula

Latin Grammy: Comparan a Nicki Nicole con Morticia Addams por su "extraño look"

Nicki Nicole capturó todas las miradas en los Latin Grammy 2025 con un look oscuro y atrevido.

Compartir:
Nicki Nicole en los Latin Grammy, Redes sociales
Nicki Nicole en los Latin Grammy / FOTO: Redes sociales

Nicki Nicole es comparada con Morticia Addams por su look "oscuro" en la alfombra roja tras su ruptura con Lamine Yamal.

La alfombra roja de los 26.º Entrega Anual de los Latin GRAMMY, celebrada este jueves 13 de noviembre de 2025 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, se convirtió en un desfile de estilos llamativos. Pero fue la presencia de la artista argentina Nicki Nicole la que acaparó titulares por un look cargado de referencias góticas, que llevó a múltiples comparaciones con el personaje icónico Morticia Addams.

Nicki Nicole apareció en la alfombra roja vestida completamente de negro, con un diseño que combinó tejido brillante y transparente, escote profundo y mangas largas que rememoraban el característico estilo de la matriarca de los Addams. Su maquillaje, con labios oscuros y ojos delineados fuertemente, terminó de completar la estética "oscura" que los medios de moda estuvieron comentando horas después de su llegada.

La cantante no solo llegó con una propuesta estética audaz, sino que también lo hizo en un momento clave de su vida personal: su reciente ruptura con el joven futbolista Lamine Yamal. La separación fue confirmada por el propio jugador del FC Barcelona, quien declaró que "ya no estamos juntos y que no hubo infidelidad de por medio".

La relación entre Nicki Nicole y Lamine Yamal había acaparado atención desde el pasado mes de agosto, cuando ambos confirmaron estar juntos públicamente.

Sin embargo, apenas unos meses después, la pareja decidió poner fin a su vínculo, lo que inevitablemente añade una capa extra de interés al look que la artista escogió para una de las galas más importantes de la música latina.

Foto embed
Nicki Nicole en los Latin Grammy - Redes sociales

¿Por qué tanto ruido por el look?

En una industria donde la alfombra roja suele estar dominada por vestidos de alta costura en tonos metálicos, colores brillantes y siluetas llamativas, la apuesta de Nicki Nicole fue radicalmente distinta: minimalismo oscuro, referencias al gótico y una actitud de "menos es más" que generó reacciones encontradas.

Algunos estilistas compararon su presencia con el estilo de Morticia Addams, la famosa dama de la Familia Addams, señalando que la cantante logró proyectar una vibra elegante pero inquietante, sobria pero provocadora.

Más allá del look y su vida personal, Nicki Nicole sigue consolidándose como una de las voces relevantes del pop urbano latino. Aunque en esta edición de los Latin GRAMMY no era una de las favoritas para llevarse el premio mayor, su presencia en la gala confirma su estatus dentro de la industria.

Mira también:

@emisorasunidas897

Al menos cinco horas antes del encuentro entre Guatemala y Panamá, el estadio El Trébol ya vive un ambiente de alegría y apoyo por parte de la afición, que con orgullo porta los colores de nuestra bandera 🇬🇹🇬🇹🇬🇹🤩🤩🤩✨ . . #VamosGuate #Sele #EliminatoriasMundialistas

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

EN VIVO | Guatemala 0-2 Panamá: Partido al entretiempo t
Deportes

EN VIVO | Guatemala 0-2 Panamá: Partido al entretiempo

04:50 PM, Nov 13
Luis Fernando Tena definió su once para medirse a Panamá t
Deportes

Luis Fernando Tena definió su once para medirse a Panamá

06:59 PM, Nov 13
Tras el triunfo de Surinam ante El Salvador ¿Qué necesita Guatemala para clasificar al Mundial?t
Deportes

Tras el triunfo de Surinam ante El Salvador ¿Qué necesita Guatemala para clasificar al Mundial?

06:54 PM, Nov 13
GALERÍA. El Trébol le responde a Guatemalat
Nacionales

GALERÍA. El Trébol le responde a Guatemala

07:12 PM, Nov 13

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos Centroamericanos#liganacionalSeguridadCorrupciónEstados Unidos#64VueltaaGuateMundial 2026Real Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos