Nicki Nicole en Latin Grammy: ¿Morticia Addams en la piel?

Nicki Nicole es comparada con Morticia Addams por su look "oscuro" en la alfombra roja tras su ruptura con Lamine Yamal.
La alfombra roja de los 26.º Entrega Anual de los Latin GRAMMY, celebrada este jueves 13 de noviembre de 2025 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, se convirtió en un desfile de estilos llamativos. Pero fue la presencia de la artista argentina Nicki Nicole la que acaparó titulares por un look cargado de referencias góticas, que llevó a múltiples comparaciones con el personaje icónico Morticia Addams.
Nicki Nicole apareció en la alfombra roja vestida completamente de negro, con un diseño que combinó tejido brillante y transparente, escote profundo y mangas largas que rememoraban el característico estilo de la matriarca de los Addams. Su maquillaje, con labios oscuros y ojos delineados fuertemente, terminó de completar la estética "oscura" que los medios de moda estuvieron comentando horas después de su llegada.
La cantante no solo llegó con una propuesta estética audaz, sino que también lo hizo en un momento clave de su vida personal: su reciente ruptura con el joven futbolista Lamine Yamal. La separación fue confirmada por el propio jugador del FC Barcelona, quien declaró que "ya no estamos juntos y que no hubo infidelidad de por medio".
La relación entre Nicki Nicole y Lamine Yamal había acaparado atención desde el pasado mes de agosto, cuando ambos confirmaron estar juntos públicamente.
Sin embargo, apenas unos meses después, la pareja decidió poner fin a su vínculo, lo que inevitablemente añade una capa extra de interés al look que la artista escogió para una de las galas más importantes de la música latina.
¿Por qué tanto ruido por el look?
En una industria donde la alfombra roja suele estar dominada por vestidos de alta costura en tonos metálicos, colores brillantes y siluetas llamativas, la apuesta de Nicki Nicole fue radicalmente distinta: minimalismo oscuro, referencias al gótico y una actitud de "menos es más" que generó reacciones encontradas.
Algunos estilistas compararon su presencia con el estilo de Morticia Addams, la famosa dama de la Familia Addams, señalando que la cantante logró proyectar una vibra elegante pero inquietante, sobria pero provocadora.
Más allá del look y su vida personal, Nicki Nicole sigue consolidándose como una de las voces relevantes del pop urbano latino. Aunque en esta edición de los Latin GRAMMY no era una de las favoritas para llevarse el premio mayor, su presencia en la gala confirma su estatus dentro de la industria.
