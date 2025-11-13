Video: Fan bromea sobre seguridad y se lanza a Ariana Grande

Ariana Grande vivió un tenso momento durante el estreno asiático Wicked: For Good en Singapur cuando un hombre se abalanzó sobre ella.
La cantante y actriz, que interpreta a Glinda en la esperada secuela, fue sorprendida por un fan que irrumpió en la "alfombra amarilla" del evento celebrado la noche del jueves 13 de noviembre en Universal Studios Singapore.
Las cámaras del público registraron los detalles del hecho. Ariana Grande estaba saludando a los presentes junto a Cynthia Erivo, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum y el director Jon M. Chu cuando un hombre, vestido con una camiseta blanca y pantalones cortos, saltó la valla de seguridad y corrió directamente hacia ella.
El individuo alcanzó a la cantante, la rodeó con el brazo y la jaló hacia sí mismo. Ella trató de zafarse.
Cynthia Erivo reaccionó rápidamente para proteger a su compañera de reparto y amiga, Ariana Grande, después de el fan saltara la barrera y atacara a la estrella mientras caminaban por la alfombra.
El angustioso momento quedó captado en video, mostrando a Cynthia, quien interpreta a Elphaba, interponiéndose inmediatamente entre Ariana Grande y el agresor enloquecido, apartándolo.
El responsable
El hombre fue identificado como Johnson Wen, un australiano de 25 años conocido en redes sociales como "Pyjama Man".
En su cuenta de Instagram, Wen publicó poco después un video del incidente con el mensaje: "Querida Ariana Grande, gracias por dejarme aparecer en la alfombra amarilla a tu lado".
Los internautas lo han descrito como un "intruso serial en eventos públicos". En los últimos meses, ha irrumpido en escenarios de artistas como Katy Perry —durante su concierto en Sídney en junio de 2025— y The Weeknd, así como en la pista del 100 metros masculino en los Juegos Olímpicos de París 2024.
La premiere en Singapur —la única parada asiática del tour promocional de Wicked: For Good— reunió al elenco estelar de la producción: Ariana Grande, Cynthia Erivo, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum y el director Jon M. Chu.
Los fanáticos habían pagado más de 90 dólares para asistir al evento en Resorts World Sentosa, según prensa local.