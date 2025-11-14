Shakira y sus hijos deslumbran en el estreno de Zootopia 2

A muchos les sorprendió no ver a Shakira en la gala de los Latin Grammy, que se llevó a cabo la noche del jueves 13 de noviembre; sin embargo, ella tenía otro plan.
Mientras se celebraba la 26º edición de los Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas (Nevada, Estados Unidos), la cantante colombiana se encontraba en Los Ángeles (California) en el estreno de la segunda parte de la película Zootopia 2.
La premiere tuvo lugar en el Capitan Theatre de Los Ángeles. Allí llegó Shakira acompañada de sus hijos Milan, de 12 años, y Sasha, de 10, fruto de su relación con el exfutbolista Gerard Piqué.
Los tres acapararon miradas y flashes al aparecer con un look completamente coordinado en color lavanda.
Shakira optó por un elegante diseño de cuello alto y manga larga con una abertura lateral que combinaba a la perfección con los trajes de chaqueta y pantalón que lucieron los niños, completados con camisa blanca, pajarita y zapatillas deportivas.
La elección del color no fue casual: el lavanda es justamente el color característico de Gazelle, la estrella pop de la película a quien Shakira presta su voz.
Milan y Sasha están más que acostumbrados a ponerse delante de las cámaras y demostraron una gran soltura y naturalidad mientras posaban junto a su madre.
En sus palabras
En declaraciones para Good Morning America, Shakira confesó lo especial que había sido para ella revivir la experiencia de Zootopia nueve años después de la primera entrega.
"Cuando hice la primera película, mis hijos eran apenas unos bebés. Esta vez han vivido el proceso conmigo de principio a fin: me vieron escribir la canción y fueron testigos de la evolución de Gazelle", comentó entre risas, añadiendo que los niños incluso opinan que el personaje animado "se parece bastante a su madre".
Además, anunció una sorpresa y es que sus hijos tienen una pequeña participación en Zootopia 2, ya que han puesto voz a dos conejos.
"Ha sido increíble. Es algo que pasa una vez en la vida", comentó Milan. Sasha, por su parte, también se mostró muy ilusionado y agradecido de haber formado parte de la película junto a su madre y su hermano y añadió: "Me gustaría hacerlo más".