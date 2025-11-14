Ricardo Arjona reacciona a la derrota de Guatemala

Ricardo Arjona, el icónico cantautor guatemalteco, se pronunció públicamente después de la derrota de la Selección Nacional de Fútbol de Guatemala en un video que ya circula en redes sociales.
El clip fue compartido en TikTok por el usuario @bag_0422, quien captó al artista ofreciendo unas palabras cargadas de emociones tras el partido del 13 de noviembre.
En el vídeo, Arjona aparece visiblemente apesadumbrado mientras habla sobre el resultado deportivo y lo que significa para él como guatemalteco. "A veces duele más en el corazón que en el marcador", parece decir, una frase que muchos usuarios interpretan como un mensaje de solidaridad. "Pero acá tratemos de hacernos los fuertes... vamos a tratar de armar una fiesta de la decepción... Vamos a festejar, porque sí, porque estamos aquí", agregó.
@bag_0422
Ricardo Arjona Intentando consolarnos después de la derrota de la Selección #loquenodijoelseco #mundial2026 #guatemala🇬🇹 #music♬ sonido original - Bagner
Ese mismo día, Guatemala cayó 3-2 ante Panamá en un duelo correspondiente a las eliminatorias de la CONCACAF, según los reportes oficiales. Con ese resultado, las posibilidades de clasificación al Mundial quedaron prácticamente derrumbadas para el equipo chapín, dejando a la afición y a figuras como Arjona sumidos en la decepción.
Este pronunciamiento se produce en un momento especial para Ricardo Arjona fuera de los terrenos de juego: el artista está en medio de una residencia musical en su país natal. Su gira "Lo que el Seco no dijo" le ha llevado a realizar múltiples conciertos en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en Ciudad de Guatemala.
@bag_0422
Momento en que La selección de Guatemala había empatado durante el concierto de Arjona. Pero no duro nada ☹️☹️ #Guatemala #mundial2026 #music♬ sonido original - Bagner
Inicialmente, la residencia estaba programada para 23 conciertos, pero debido a la gran demanda, Arjona añadió cuatro funciones más, elevando el total a 27 presentaciones. Estas funciones adicionales se llevarán a cabo en fechas como el 11, 12, 13 y 14 de diciembre de 2025, tal como informó el propio artista y sus promotores.
No es casualidad que Ricardo Arjona haya elegido este recinto: el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias es un lugar emblemático para él, un escenario que conectó con su pasado y sus raíces. En sus redes, ha dicho que este teatro, "de mi país", tiene un significado especial para su carrera y su identidad guatemalteca.
Su mensaje tras la derrota, entonces, cobra un doble sentido. Por un lado, es el lamento de un fanático apasionado; por otro, es la voz de un embajador cultural que ve en la Selección más que un equipo de fútbol: una parte viva de su patria.
Ricardo Arjona, en su papel de músico y figura pública, utiliza su presencia mediática para expresar lo que muchos guatemaltecos sienten en estos momentos difíciles: decepción, pero también orgullo y esperanza de reconstrucción.
En redes, el video ha generado reacciones de apoyo de sus seguidores —tanto amantes del fútbol como admiradores de su música—, quienes valoran que una figura de su talla no solo viva para los aplausos, sino también para momentos vulnerables.
Mira también:
@emisorasunidas897
🇬🇹🙌 Decenas de personas se concentraron en el Parque Erick Bernabé Barrondo para ver el partido entre Guatemala y Panamá. Vibrante momento de la entonación del Himno Nacional, previo a que empezara a rodar el balón en el Estadio El Trébol. . . #VamosGuate #LaSele #Guatemala♬ sonido original - Emisoras Unidas