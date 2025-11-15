 Muere famoso cantante tras sufrir la picadura de una avispa
Farándula

Muere famoso cantante tras sufrir la picadura de una avispa

La noticia generó profunda consternación entre los seguidores de la cumbia y entre sus compañeros del ámbito musical.

Osvaldo César Zaldivas, líder del grupo Cumbia Eterna., Redes sociales.
Osvaldo César Zaldivas, líder del grupo Cumbia Eterna. / FOTO: Redes sociales.

La industria de la cumbia está de luto. El cantante argentino Osvaldo César Zaldivas, fundador e integrante del grupo "Cumbia Eterna", murió el pasado jueves 13 de noviembre tras sufrir una picadura de avispa que le provocó una severa reacción alérgica.

De acuerdo con medios locales, el músico se encontraba en su vivienda lavando su vehículo cuando notó la presencia del insecto. Al intentar ahuyentarlo, terminó recibiendo la picadura que desencadenó una reacción inmediata. Zaldivas, al darse cuenta de la gravedad del incidente, se trasladó por sus propios medios a un hospital cercano, donde recibió atención de urgencia.

Pese a los esfuerzos médicos, su condición se complicó rápidamente debido a la alergia al veneno de avispa, lo que le provocó un cierre torácico progresivo, dificultad respiratoria y finalmente un paro cardiorrespiratorio. Horas más tarde se confirmó su fallecimiento.

Investigan muerte del cantante Osvaldo César Zaldivas

La noticia generó profunda consternación entre los seguidores de la cumbia y entre sus compañeros del ámbito musical. Familiares y amigos despidieron a Zaldivas, recordándolo como un artista apasionado que durante años llevó la música tropical a escenarios de Argentina y Uruguay.

Las autoridades locales mantienen abierta una investigación para esclarecer completamente las circunstancias del hecho, aunque todo apunta a una reacción alérgica fulminante.

Osvaldo César Zaldivas deja un legado importante dentro de la cumbia, género en el que se consolidó gracias a su talento y su trayectoria junto a "Cumbia Eterna".

