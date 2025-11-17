 Fan de Ariana Grande recibe cárcel por abalanzarse sobre ella
Fan que se abalanzó sobre Ariana Grande recibe pena de cárcel

La cantante fue atacada por un seguidor mientras caminaba en la alfombra roja de la premier de "Wicked: For Good" en Singapur.

Un tribunal de Singapur condenó este lunes a nueve días de cárcel por el delito de alterar el orden público a un fan que se abalanzó sobre Ariana Grande durante el estreno de la película Wicked: For Good.

El hombre fue identificado como Johnson Wen, un australiano de 25 años conocido en redes sociales como "Pyjama Man".  

La Policía de la ciudad-Estado, conocida por su régimen semiautocrático y sus duras leyes para mantener el orden público, lo arrestó ese mismo día y lo mantuvo en prisión preventiva. 

Wen se declaró culpable del delito y pactó con la fiscalía una semana en prisión.

Este lunes, el magistrado Christopher Goh destacó que el acusado es "reincidente" y que su acto planeado "buscaba llamar la atención", por lo que consideró adecuado un "pequeño aumento" en la condena para que Wen pusiera "por siempre" fin a su comportamiento, según The Straits Times.

Al dictar su sentencia, el juez recordó que el australiano ya había protagonizado incidentes similares en el pasado sin enfrentar consecuencias.

"Quizás pensabas que aquí ocurriría lo mismo, pero señor Wen, te equivocas. Debes tener en cuenta que siempre hay consecuencias para nuestros actos", declaró.

¿Qué sucedió?

Ariana Grande vivió un tenso momento durante el estreno asiático Wicked: For Good en Singapur cuando un hombre se abalanzó sobre ella.  

La cantante y actriz, que interpreta a Glinda en la esperada secuela, fue sorprendida por un fan que irrumpió en la "alfombra amarilla" del evento celebrado la noche del jueves 13 de noviembre en Universal Studios Singapore. 

Foto embed
Ariana Grande fan - Instagram

Las cámaras del público registraron los detalles del hecho. Ariana Grande estaba saludando a los presentes junto a Cynthia ErivoMichelle Yeoh, Jeff Goldblum y el director Jon M. Chu cuando un hombre, vestido con una camiseta blanca y pantalones cortos, saltó la valla de seguridad y corrió directamente hacia ella.

En los últimos meses, ha irrumpido en escenarios de artistas como Katy Perry —durante su concierto en Sídney en junio de 2025— y The Weeknd, así como en la pista del 100 metros masculino en los Juegos Olímpicos de París 2024.  

