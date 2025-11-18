Russell Crowe: Cómo perdió 70 libras a los 61 años

A los 61 años, Russell Crowe ha sorprendido no solo a sus seguidores, sino también a la industria cinematográfica, con una transformación física que está marcando un nuevo capítulo en su vida personal y profesional.
Es que el actor australiano perdió 70 libras en los últimos meses, un logro que atribuye tanto a cambios en su estilo de vida como a la atención innovadora de la salud que ha adoptado recientemente.
Esta transformación ha ido acompañada de una revisión profunda sobre su bienestar y sus hábitos, en un momento en el que su carrera sigue exigiendo un compromiso físico y emocional considerable.
Durante una entrevista en el podcast de Joe Rogan, Russell Crowe reveló los retos a los que se enfrentó para alcanzar su estado físico actual.
Según confesó, llegó a pesar 275 libras al finalizar el rodaje de la película Nuremberg.
"Pesaba 125 kilos cuando terminé Nuremberg. Ahora peso menos de 100 kg", explicó. "Gran parte de mi pérdida de peso se debe a que mi rango de movimiento ahora es mucho mejor. Me ha calmado mucho y me ha quitado mucho dolor, por lo que ahora puedo hacer ejercicio y no tener que sufrir durante dos o tres horas después".
Las lesiones acumuladas durante años de papeles exigentes y la actividad física intensa comenzaron a pasarle factura, limitando sus movimientos y generando dolor crónico.
Russell Crowe asegura que estas dificultades físicas le impedían entrenar y mantenerse en forma como deseaba, lo que incrementó su preocupación por el futuro.
Manejo del dolor
Russell Crowe afirmó que ha estado trabajando con una empresa que ofrece "pruebas de diagnóstico innovadoras, planes de tratamiento guiados por médicos y un enfoque en el bienestar de todo el cuerpo" para "ayudar a las personas a tomar el control de su salud" y proporcionar "atención preventiva avanzada que va más allá de los modelos de atención médica tradicionales".
El actor australiano dijo que le han estado poniendo "inyecciones en los hombros y las rodillas", así como "intravenosos que han calmado la inflamación de su cuerpo".
Estos procedimientos, según Crowe, han resultado eficaces al aliviar el dolor y restaurar el rango de movimiento que había perdido en los últimos años. Dejó claro que este tipo de medicina preventiva y personalizada le ha ofrecido la posibilidad de recuperar el control de su vida y de su salud.
Para él, más allá de la pérdida de peso, la posibilidad de moverse sin dolor ha sido fundamental para tener una mejor disposición para mantenerse activo.
El compromiso físico de Russell Crowe no se limita a una cuestión de salud personal. El actor se está preparando para un papel en la próxima versión de Highlander, un proyecto que le exige estar en la mejor forma posible. Reveló que, para alcanzar el nivel que requiere el personaje, debió entrenar hasta tres veces al día en ciertas etapas del proceso.