Miss Nicaragua Responde a Miss México en Miss Universo 2025

La edición 74 de Miss Universo está en la recta final, por lo que previo a la coronación se realizó la gala preliminar, ronda que definirá a las 30 candidatas semifinalistas para la coronación.
Sin embargo, todo parece indicar que la competencia no ha sido impedimento para que las participantes construyan una buena relación, pues Fátima Bosch protagonizó un conmovedor momento junto a Itza Castillo, Miss Nicaragua.
El momento ocurrió cuando se llevaba a cabo la semifinal del certamen y tras la pasarela las famosas protagonizaron un dulce momento
Y es que cuando todas cerraban su participación se juntaron en el escenario principal para posar en grupo, pero lo cierto es que Miss México quedó algunas filas atrás, pero la nicaragüense no dejó atrás a su compañera.
Así fue como con determinación se acercó hasta donde estaba la tabasqueña para tomarla de la mano y llevarla hasta el frente, lo cual la hizo lucir, así como destacar de entre todas las aspirantes a la corona de Miss Universo.
Dicho gesto ha sido tomado como una manera de reconocer el esfuerzo, presencia y amistad que ha brindado la modelo durante su estancia en Tailandia para el desarrollo del concurso, lo cual le ha valido cientos halagos a Castillo.
"Cuando Itza vaya a conocer México la van a hacer sentir como en casa, ella dijo en live que era su sueño ir por allá", "Que hermoso gesto de Miss Nicaragua", "Bravo por el gesto de la Miss Nicaragua" y "Esta edición de MU me ha sorprendido mucho, que mujeres tan grandes, valientes, hermosas, pero sobre todo bellas por dentro", son algunos de los comentarios que han dejado diferentes usuarios.
Su relación con sus compañeras
Fátima Bosch asegura tener una buena relación con sus compañeras de Miss Universo
Cabe recordar que antes de que Bosch y Miss Nicaragua acapararan las redes con su interacción en la gala preliminar, la modelo tabasqueña compartió en un en vivo su sentir ante la convivencia con el resto de las representantes.
"Me la he pasado muy bien. He tenido la oportunidad de conocer niñas increíbles de otros países que tienen sus historias y sus propósitos. He disfrutado demasiado esta experiencia, pero la convivencia ha sido increíble, todas nos llevamos literal como primas", expresó.
Asimismo, enfatizó que a pesar de estar concentradas en la competencia tienen momentos en que pueden echar relajo, lo que les ha permitido crear una hermandad "súper bonita". Incluso mencionó su interés por invitar a todas a México.