Juez Renunciante de Miss Universo Critica a Fátima Bosch

La coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 desató una ola de comentarios y polémica en las redes sociales, pues hay reacciones dividas antes su triunfo.
Tres días antes de la final en Bangkok, el pianista francés Omar Harfouch renunció como uno de los ocho jueces oficiales del certamen.
El propio Harfouch hizo público en sus redes sociales una serie de cuestionamientos dirigidos a la transparencia del proceso de selección de las finalistas.
Y tras la victoria de Fátima Bosch, posteó en redes sociales diversas historias donde calificó a la mexicana como "falsa ganadora", reabriendo el debate sobre la legitimidad del certamen.
Harfouch aseguró que la víspera del certamen grabó una entrevista en la que anticipaba que Fátima Bosch sería coronada como Miss Universo 2025.
Según él, detrás de la decisión está la relación comercial que supuestamente existe entre el dueño de Miss Universo y el padre de la concursante mexicana.
Harfouch adelantó que este material pregrabado será difundido en HBO como parte de sus esfuerzos por exponer el presunto fraude.
"Yo Omar Harfouch declaré ayer en exclusiva en el American HBO, 24 horas antes de la final, que Miss México ganaría, porque el propietario de Miss Universe, Raúl Rocha, tiene negocios con el papá de Fátima Bosch. Todos los detalles se mostrarán en mayo 2026 en HBO. Raúl Rocha y su hijo me instaron, hace una semana en Dubai, a votar por Fátima Bosch porque necesitan que gane", declaró.
Su declaración
Omar Harfouch renunció como jurado de Miss Universo señalando la existencia de un "jurado improvisado" que habría elegido a las 30 semifinalistas entre las 130 representantes sin participación ni conocimiento de los jueces oficialmente designados.
En sus declaraciones, el pianista detalló que los miembros del jurado original descubrieron, a través de publicaciones en redes sociales, que un grupo ajeno ya había realizado la preselección de finalistas y que los resultados de esa ronda permanecieron en secreto.
Aumentó la polémica al advertir que ese comité improvisado habría tenido "conflictos de interés" por aparentes relaciones personales con algunas candidatas e incluso con quienes gestionaban y contabilizaban los votos.
Omar reveló en sus redes que consultó con uno de los principales bufetes de abogados de Nueva York para examinar la posible presentación de una denuncia formal ante la Fiscalía General contra la Organización de Miss Universe.
Los temas que se están examinando incluyen, entre otros, el fraude, el abuso de poder, la corrupción, el engaño, el incumplimiento de contrato, el conflicto de intereses y los daños emocionales y a la reputación.