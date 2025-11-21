 Kevin Spacey: Su vida como vagabundo tras la caída
Farándula

Kevin Spacey confiesa su vida de vagabundo tras quedarse sin nada

El actor confesó que atraviesa una dura crisis económica y que no tiene casa tras el escándalo de agresión sexual.

Compartir:
Kevin Spacey,
Kevin Spacey / FOTO:

El actor ganador del Oscar Kevin Spacey ha revelado que "no tiene hogar", citando los costos que ha enfrentado tras las acusaciones de agresión sexual.

En una entrevista publicada el miércoles por el periódico británico The Daily Telegraph, Kevin Spacey reveló que las consecuencias financieras de las acusaciones, que salieron a la luz en 2017, le hicieron perder su casa.

Kevin Spacey fue exiliado de la corriente principal de Hollywood en 2017 después de que múltiples hombres lo acusaron de conducta sexual inapropiada.

"Los costos de estos últimos siete años han sido astronómicos. He tenido muy pocos ingresos y todo ha sido gastos", dijo.

"Todo está en depósitos, y espero que en algún momento, si las cosas siguen mejorando, pueda decidir dónde quiero establecerme de nuevo", añadió Spacey.

"Estoy viviendo en hoteles, en Airbnbs, voy donde está el trabajo. Literalmente no tengo hogar, eso es lo que intento explicar", dijo, agregando que su situación financiera "no es buena".

Kevin Spacey, de 66 años, construyó una carrera muy exitosa tras comenzar como actor de teatro en los años 80. Ganó el premio Oscar a mejor actor de reparto por "The Usual Suspects" (1995) y el premio Oscar a mejor actor principal por "American Beauty" (1999).

Fue director artístico del teatro Old Vic de Londres entre 2004 y 2015, y protagonizó, interpretando a Frank Underwood, el drama político de Netflix "House of Cards".

Foto embed
House of Cards - Instagram

La denuncias

En 2017, el actor Anthony Rapp se convirtió en el primero en acusar a Spacey de haber abusado sexualmente de él. Afirmó que el incidente ocurrió en 1986, cuando Spacey tendría 26 años, mientras que Rapp tenía 14.

Tras esto, más de una docena de hombres acusaron a Kevin Spacey de conducta sexual inapropiada, pero él las negó todas o insistió en que fueron consentidas.

Las acusaciones de Rapp fueron desestimadas posteriormente por un tribunal de Manhattan en 2022, y en 2023, el actor fue juzgado en el Reino Unido después de que cuatro hombres alegaran que fueron agredidos sexualmente en incidentes separados entre 2001 y 2013. Nuevamente, fue absuelto de los nueve delitos.

A pesar de estas victorias legales, Kevin Spacey aún no ha sido recibido de nuevo en Hollywood. Desde su absolución, protagonizó varios proyectos pequeños, entre ellos el thriller de 2024 El contrato, en el que interpretaba al Diablo.

Foto embed
Kevin Spacey - Instagram

En Portada

Difunden video del escondite de alias Cartoon, quinto reo recapturado tras fuga en Fraijanes IIt
Nacionales

Difunden video del escondite de alias "Cartoon", quinto reo recapturado tras fuga en Fraijanes II

08:10 AM, Nov 21
Costa Rica despide a Miguel Herrera de la Selecciónt
Deportes

Costa Rica despide a Miguel Herrera de la Selección

07:48 AM, Nov 21
Caso Usac: Ramón cadena es ligado a proceso por dos delitost
Nacionales

Caso Usac: Ramón cadena es ligado a proceso por dos delitos

07:21 AM, Nov 21
Juez que renunció a Miss Universo arremete contra Fátima Boscht
Farándula

Juez que renunció a Miss Universo arremete contra Fátima Bosch

08:06 AM, Nov 21

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaCorrupciónEstados UnidosSeguridadEE.UU.#64VueltaaGuate#liganacionalSelección Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos