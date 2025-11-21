Kevin Spacey: Su vida como vagabundo tras la caída

El actor ganador del Oscar Kevin Spacey ha revelado que "no tiene hogar", citando los costos que ha enfrentado tras las acusaciones de agresión sexual.
En una entrevista publicada el miércoles por el periódico británico The Daily Telegraph, Kevin Spacey reveló que las consecuencias financieras de las acusaciones, que salieron a la luz en 2017, le hicieron perder su casa.
Kevin Spacey fue exiliado de la corriente principal de Hollywood en 2017 después de que múltiples hombres lo acusaron de conducta sexual inapropiada.
"Los costos de estos últimos siete años han sido astronómicos. He tenido muy pocos ingresos y todo ha sido gastos", dijo.
"Todo está en depósitos, y espero que en algún momento, si las cosas siguen mejorando, pueda decidir dónde quiero establecerme de nuevo", añadió Spacey.
"Estoy viviendo en hoteles, en Airbnbs, voy donde está el trabajo. Literalmente no tengo hogar, eso es lo que intento explicar", dijo, agregando que su situación financiera "no es buena".
Kevin Spacey, de 66 años, construyó una carrera muy exitosa tras comenzar como actor de teatro en los años 80. Ganó el premio Oscar a mejor actor de reparto por "The Usual Suspects" (1995) y el premio Oscar a mejor actor principal por "American Beauty" (1999).
Fue director artístico del teatro Old Vic de Londres entre 2004 y 2015, y protagonizó, interpretando a Frank Underwood, el drama político de Netflix "House of Cards".
La denuncias
En 2017, el actor Anthony Rapp se convirtió en el primero en acusar a Spacey de haber abusado sexualmente de él. Afirmó que el incidente ocurrió en 1986, cuando Spacey tendría 26 años, mientras que Rapp tenía 14.
Tras esto, más de una docena de hombres acusaron a Kevin Spacey de conducta sexual inapropiada, pero él las negó todas o insistió en que fueron consentidas.
Las acusaciones de Rapp fueron desestimadas posteriormente por un tribunal de Manhattan en 2022, y en 2023, el actor fue juzgado en el Reino Unido después de que cuatro hombres alegaran que fueron agredidos sexualmente en incidentes separados entre 2001 y 2013. Nuevamente, fue absuelto de los nueve delitos.
A pesar de estas victorias legales, Kevin Spacey aún no ha sido recibido de nuevo en Hollywood. Desde su absolución, protagonizó varios proyectos pequeños, entre ellos el thriller de 2024 El contrato, en el que interpretaba al Diablo.