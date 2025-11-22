 Filtran la conversación entre Belinda y Cazzu
Filtran la conversación entre Belinda y Cazzu en su esperado encuentro

El esperado encuentro, lejos de generar tensión, parece haber dejado la puerta abierta para una colaboración artística.

Belinda y Cazzu / FOTO: Instagram
Belinda y Cazzu / FOTO: Instagram

El encuentro entre Belinda y Cazzu, ocurrido el jueves 20 de noviembre durante un evento donde ambas fueron reconocidas como "Mujeres del Año", se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados del espectáculo latino.

Durante años, los fanáticos de ambas artistas habían esperado verlas juntas, y tras la ruptura entre Cazzu y Christian Nodal, la expectativa creció aún más. Ahora, una filtración en redes sociales revela parte de lo que conversaron las cantantes en su breve pero significativo acercamiento.

A pesar de que el momento fue ampliamente captado por cámaras presentes en el evento, muy pocos lograron registrar el diálogo entre las artistas, quienes se mostraron cautas para evitar interpretaciones malintencionadas o desatar polémicas en su entorno personal y profesional. Sin embargo, según la creadora de contenido @chismecitobyalicia en TikTok, ambas compartieron palabras que reflejaron la cordialidad y el respeto mutuo que las caracteriza.

Lo que le dijo Cazzu a Belinda

De acuerdo con la filtración, Cazzu habría dicho a Belinda: "La gente se moría por esto", refiriéndose a su imagen juntas o al encuentro en sí. A lo que Belinda respondió: "Sí, se morían". La trapera argentina agregó luego: "Ya nos tocará conocernos en un lugar con menos gente", dejando abierta la posibilidad de un diálogo más privado. La misma fuente señala que Belinda le habría pedido el número de WhatsApp a Cazzu para mantenerse en contacto, un gesto que aumentó las expectativas sobre una posible colaboración musical entre ambas.

Tras el evento, cada una salió por su cuenta y habló brevemente con la prensa. Cazzu pidió no generar polémicas y destacó que apenas se estaban conociendo: "No nos hagan quemar esta paz", expresó. Belinda, por su parte, elogió a la argentina y no descartó trabajar juntas: "Ojalá haya una colaboración, la admiro mucho".

El esperado encuentro, lejos de generar tensión, parece haber dejado la puerta abierta a una relación cordial y, quizá pronto, a una colaboración artística que sus seguidores llevan años pidiendo.

