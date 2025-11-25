 ¿Evaluna fue adoptada? Mau y Ricky desatan rumores en redes
Farándula

¿Evaluna fue adoptada? Mau y Ricky encendieron las redes con su confesión

Los cantantes, hijos de Ricardo Montaner, pusiera de cabeza a las redes luego de confesar cómo llegó su hermana a su vida.

Evaluna
Evaluna / FOTO: Instagram

Mau y Ricky, los famosos cantante venezolanos, causaron un revuelo en las redes sociales luego de que comenzara a circular una "revelación" que indicaba que Evaluna fue adoptada.

Entre lo que dijeron, los hijos de Ricardo Montaner señalaron que Evaluna llegó a la casa alzada en brazos de su papá luego de que él regresara por una gira de conciertos.

"Todavía éramos chamos. De repente, mi papá volvió de una gira larga, digamos que con la maleta un poquito más llena. Vi que no bajó del carro con sus maletas, sino que estaba cargando algo entre sus brazos. Y desde ese entonces, pues llegó la bendición a nuestra vida de nuestra hermanita Evaluna, que mi papá la encontró prácticamente y la rescató", señalaron.

En medio del caos que provocaron, todo en realidad era una broma. Los hermanos participaron en una dinámica de un podcast llamado Kapra Diner que consiste en dar una "información" falsa para ver qué tanto podía propagarse.

Inclusive uno de los hermanos dijo haberse sentido decepcionado, debido a que cuando él supuestamente vio a su papá alzando algo, pensó que se trataba de un perro, pero que al asomarse se dio cuenta de que era Evaluna.

  • "Quien no hizo esa broma a su hermano o hermana ??"
  • "Si tus hermanos mayores no te dijeron que eras adoptada no tuviste infancia latina"
  • "Yo; "ChatGPT es verdad que Evaluna es adoptada?"
  • "Evaluna no es hija biológica de Marlene y Montaner??? ?"
  • " JAJA la actuación de @maumontaner con llanto incluido y la narrativa de @rickymontaner 10/10?❤️", fueron algunas de las reacciones.  
Evaluna y sus hermanos - Instagram

Nuevo tema

 El cantautor colombiano, Camilo y Evaluna Montaner, estrenaron el videoclip de su nuevo tema titulado "Navidad en cada esquina", sencillo navideño que ya se posiciona como uno de los lanzamientos más esperados de la temporada.

A través de sus redes sociales los artistas compartieron el material audiovisual de esta canción que es una versión en español del icónico "It’s Beginning To Look a Lot Like Christmas", pero completamente Re imaginada con el sello inconfundible de la pareja. 

"Ya se ve Navidad en cada esquina. Esta canción envuelve todo lo que es Navidad para nosotros: risas, baile, gente entrando y saliendo, la tía fritando buñuelos; el primo comiéndose el pan de jamón y todo ese desorden bonito que pasa cuando la casa está llena", dice una estrofa. 

