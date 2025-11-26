 Orden de aprehensión contra Raúl Rocha, CEO de Miss Universo
Farándula

Giran orden de aprehensión contra Raúl Rocha, dueño y CEO de Miss Universo

La investigación señala que una red dirigida por el empresario mexicano implementó esquemas sistemáticos de robo y tráfico de combustible desde Guatemala para abastecer organizaciones criminales mexicanas.

Raúl Rocha, Instagram
Raúl Rocha / FOTO: Instagram

El periodista Carlos Loret de Mola reveló que el gobierno federal obtuvo una orden de aprehensión en contra de Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, por su apoyo al narcotráfico.

El periodista señaló que el 21 de octubre pasado, el dueño de Miss Universo acudió a la FGR y pidió ser testigo protegido para dar información sobre contrabando de hidrocarburos, redes financieras, y vínculos con funcionarios y empresarios. 

Luego, el 15 de noviembre se presentó una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada, con fines de tráfico de armas y tráfico de hidrocarburos.

Raúl Rocha Cantú, propietario del 50 por ciento de las acciones de certamen Miss Universo, figura en una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por supuestas operaciones de tráfico de hidrocarburos, armas y colaboración con el crimen organizado.

La información fue publicada por Loret de Mola en su cuenta de X, donde detalló que "el dueño de Miss Universo se acogió al programa de testigos protegidos de la FGR, después de que el propio gobierno federal obtuviera una orden de aprehensión en su contra por huachicol y tráfico de armas para el narco".

La indagatoria sostiene que la red dirigida por Raúl Rocha Cantú implementó esquemas sistemáticos de robo y tráfico de combustible desde Guatemala para abastecer organizaciones criminales mexicanas, y facilitó el suministro de armas de fuego a cárteles como el del Golfo y el Grupo Sombra de Veracruz.

El Modus Operandi

Según información del periodista, la FGR detalló que la organización bajo la titularidad de Raúl Rocha Cantú operaba a través de centros logísticos localizados en Querétaro.

La bodega "La Espuela", ubicada dentro del complejo Ferropolymers, recibía carro-tanques con combustible de origen ilícito o proveniente de Guatemala, que era mezclado con aditivos como MTBE y nafta en otro centro conocido como "El Patio" para mejorar la presentación y calidad del producto final.

Raúl Rocha - Instagram

El combustible distribuido terminaba en firmas como AGUI-MARFUCHELA y PALMA SIKA. Las facturas se emitían a través de empresas fachada, incluyendo Tabasco Capital, S.A. de C.V. y PTIH.

"El producto final se distribuía a empresas dedicadas al transporte y comercialización, con documentación fabricada", señala el reporte de Loret de Mola. Estas maniobras permitieron a la red eludir controles fiscales y aduanales, incrementando la dificultad para rastrear el origen del combustible.

En cuanto al tráfico de armas, la investigación de la FGR y la Secretaría de Seguridad identificó empresas de seguridad privada empleadas para adquirir, transportar y rematricular armas de fuego de manera ilegal.

