Miss Universo Limita Comentarios en IG para Proteger a Fátima

La coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 desató una ola de emociones en su país y también a nivel mundial.
Después de ser nombrada como la mujer más hermosa del universo, Fátima Bosch comenzó a recibir varios mensajes de odio en las redes sociales, esto debido a los rumores de "falta de transparencia" dentro el certamen.
A pesar de que la tabasqueña fue una de las favoritas entre la audiencia, inesperadamente al ser coronada como la nueva Miss Universo salieron cientos de detractores a rechazarla como la ganadora absoluta.
Omar Harfouch inició una campaña en contra de Fátima Bosch al acusar de influyentismo dentro del certamen, es decir, que la mexicana habría "comprado" su corona y prometió buscar justicia arrebatándole el título.
Estas acusaciones alimentaron cientos de señalamientos crueles en las publicaciones oficiales de Miss Universo, dirigidos tanto hacia la ganadora como hacia la organización del evento.
Es por eso que la página del certamen han decidido limitar los comentarios y dejar de lado la polémica, pese a que muchas de sus compañeras se han alegrado de que la corona fuera para México.
Planea demanda
Omar Harfouch, músico y exmiembro del comité de selección, reveló que analiza iniciar acciones legales contra la Organización Miss Universo, alegando graves irregularidades en el proceso de evaluación.
Según información replicada por medios internacionales, Harfouch renunció al jurado el 18 de noviembre, un día antes de la preliminar, denunciando un presunto fraude.
Tras la victoria de la representante mexicana, aseguró a PEOPLE que él y su equipo esperaban el resultado "para determinar si corresponde proceder legalmente".
Harfouch sostiene que busca "hacer justicia a los concursantes" y, en particular, a los 106 países que —según su versión— habrían sido excluidos del certamen días antes de la final.
Para ello, dijo haber consultado a un reconocido bufete de abogados en Nueva York para evaluar una denuncia ante la Fiscalía General.
Entre los posibles delitos que se analizan figuran: fraude, abuso de poder, corrupción, engaño, incumplimiento de contrato, conflicto de intereses y perjuicios morales.
El exjurado también denunció que la MUO habría conformado un "jurado improvisado" encargado de seleccionar a las 30 finalistas antes incluso de la competencia preliminar, en la que participaron 136 países.
Sostuvo, además, que predijo la victoria de Bosch un día antes del evento y acusó a Raúl Rocha Cantú, copropietario del certamen, de presionarlo para favorecer a la candidata mexicana.