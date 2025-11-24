 Miss Universo Limita Comentarios en IG para Proteger a Fátima
Farándula

Miss Universo restringe comentarios en IG para evitar más odio contra Fátima Bosch

El triunfo de la representante de México como Miss Universo 2025 se ha visto empañada por varias polémicas, donde acusan de fraude su coronación.

Compartir:
Fátima Bosch, Facebook
Fátima Bosch / FOTO: Facebook

La coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 desató una ola de emociones en su país y también a nivel mundial. 

Después de ser nombrada como la mujer más hermosa del universo, Fátima Bosch comenzó a recibir varios mensajes de odio en las redes sociales, esto debido a los rumores de "falta de transparencia" dentro el certamen.  

A pesar de que la tabasqueña fue una de las favoritas entre la audiencia, inesperadamente al ser coronada como la nueva Miss Universo salieron cientos de detractores a rechazarla como la ganadora absoluta.

Omar Harfouch inició una campaña en contra de Fátima Bosch al acusar de influyentismo dentro del certamen, es decir, que la mexicana habría "comprado" su corona y prometió buscar justicia arrebatándole el título.

Estas acusaciones alimentaron cientos de señalamientos crueles en las publicaciones oficiales de Miss Universo, dirigidos tanto hacia la ganadora como hacia la organización del evento. 

Es por eso que la página del certamen han decidido limitar los comentarios y dejar de lado la polémica, pese a que muchas de sus compañeras se han alegrado de que la corona fuera para México.

Planea demanda

Omar Harfouch, músico y exmiembro del comité de selección, reveló que analiza iniciar acciones legales contra la Organización Miss Universo, alegando graves irregularidades en el proceso de evaluación.

Según información replicada por medios internacionales, Harfouch renunció al jurado el 18 de noviembre, un día antes de la preliminar, denunciando un presunto fraude.

Tras la victoria de la representante mexicana, aseguró a PEOPLE que él y su equipo esperaban el resultado "para determinar si corresponde proceder legalmente".

Harfouch sostiene que busca "hacer justicia a los concursantes" y, en particular, a los 106 países que —según su versión— habrían sido excluidos del certamen días antes de la final.

Para ello, dijo haber consultado a un reconocido bufete de abogados en Nueva York para evaluar una denuncia ante la Fiscalía General.

Entre los posibles delitos que se analizan figuran: fraude, abuso de poder, corrupción, engaño, incumplimiento de contrato, conflicto de intereses y perjuicios morales.

El exjurado también denunció que la MUO habría conformado un "jurado improvisado" encargado de seleccionar a las 30 finalistas antes incluso de la competencia preliminar, en la que participaron 136 países.

Sostuvo, además, que predijo la victoria de Bosch un día antes del evento y acusó a Raúl Rocha Cantú, copropietario del certamen, de presionarlo para favorecer a la candidata mexicana.

Foto embed
Miss Universo - Instagram

En Portada

Presidente Arévalo supervisa instalaciones del aeropuerto La Aurorat
Nacionales

Presidente Arévalo supervisa instalaciones del aeropuerto La Aurora

01:29 PM, Nov 24
¿Cuántos goles le faltan a Messi para igualar a Cristiano Ronaldo? t
Deportes

¿Cuántos goles le faltan a Messi para igualar a Cristiano Ronaldo?

12:01 PM, Nov 24
Exalcalde enfrentará la justicia por tráfico de influencias; exdiputado beneficiado con falta de méritot
Nacionales

Exalcalde enfrentará la justicia por tráfico de influencias; exdiputado beneficiado con falta de mérito

12:15 PM, Nov 24
¿Qué tan grave es el estado de salud de Miss Jamaica Gabrielle Henry?t
Farándula

¿Qué tan grave es el estado de salud de Miss Jamaica Gabrielle Henry?

01:48 PM, Nov 24

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalSeguridadEstados UnidosCorrupciónPNCSelección NacionalEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos