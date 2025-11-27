Fan Arranca Rastas a Lenny Kravitz en Concierto Impactante

Durante su presentación en Brisbane el pasado 21 de noviembre de 2025, en el marco de su gira Blue Electric Light Tour, Lenny Kravitz vivió un momento inesperado.
Las imágenes muestran cuando una fan, en un aparente desborde de emoción, le arrancó cuatro de sus rastas mientras interpretaba su clásico "Let Love Rule".
El incidente ocurrió justo cuando el cantante se acercó al público, como es su costumbre en ese tema. En un video que compartió después en sus historias de Instagram, Lenny Kravitz relató lo ocurrido:
"Brisbane, eso fue salvaje... una joven muy emocionada me jaló cuatro rastas de la nuca. ¿Saben lo fuerte que hay que jalar para arrancarlas de mi cabeza? Maldita sea, nena", dijo el artista.
Aunque el momento fue brusco, el músico trató el suceso con su característico estilo tranquilo y humorístico. Aseguró que, a pesar del susto —y de la pérdida de cabello—, no piensa cambiar la dinámica de cercanía con su público durante "Let Love Rule".
En su publicación, Lenny Kravitz dejó claro que no guarda rencor y que seguirá manteniendo la cercanía con sus fans:
"No voy a dejar de salir en ‘Let Love Rule’... ese es nuestro momento juntos. Brisbane, eres salvaje. Te amo."
Con eso, reafirma que lo ocurrido no cambia su compromiso con el público ni la esencia de sus conciertos.
Un éxito
La carrera de Lenny Kravitz, en los últimos meses, sumó reconocimientos que validan su influencia: una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, el Music Icon Award en los People’s Choice Awards y el Best Rock Award de los Video Music Awards.
A esto se suma el Fashion Icon Award del CFDA, un homenaje que reconoce su capacidad para convertir la ropa en una extensión del cuerpo y del escenario. Pocas figuras del rock pueden presumir un magnetismo estético tan persistente.
Además de su discografía, con más de cincuenta millones de copias vendidas, Lenny Kravitz ha extendido su universo creativo hacia otras áreas: diseño de interiores con su firma Kravitz Design Inc., colaboraciones con marcas de lujo, una autobiografía convertida en éxito editorial y hasta una marca de espirituosos, Nocheluna Sotol, elaborada en Chihuahua.
Su música también ha dialogado con el cine. "Road To Freedom", compuesta para la película Rustin, lo llevó a competir por premios como el Globo de Oro, el Critics Choice Award y el Guild of Music Supervisors Award.