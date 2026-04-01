Detectan a dos conductores de buses ebrios en Villa Nueva

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, Guatemala, mantiene operativos de control dirigidos al transporte público en la salida de la Central de Mayoreo (Cenma) hacia la costa sur, como parte de las acciones de prevención en esta temporada de Semana Santa, donde generalmente se presenta alta movilidad.
Según explicó Dalia Santos, vocera de la entidad, se trata de acciones enfocadas en la prevención de siniestros viales con el fin de poder garantizar la seguridad vial de las personas en este Miércoles Santo.
"Sabemos que puede haber alta movilidad de personas en las unidades de transporte público, por lo que se realizan pruebas de alcohol a los pilotos para evitar que conduzcan en estado de ebriedad y que se reporten personas fallecidas o heridas", añadió.
Explicó que, en menos de una hora, dos conductores fueron detectados bajo efectos de bebidas embriagantes tras dar positivo en pruebas de alcoholemia, lo que evidencia la importancia de estos controles para garantizar la seguridad vial.
"Lamentablemente han sido sorprendidos conduciendo en estado de ebriedad a bordo de estas unidades de transporte público. Los agentes de PMT iniciaron el procedimiento correspondiente y las grúas procedieron a remolcar las unidades hacia el predio correspondiente, como lo establece la ley y reglamento de tránsito", explicó.
Santos mencionó que la PMT de Villa Nueva busca garantizar la seguridad de los habitantes que han decidido viajar hacia el sur del país en este período de descanso, pero que lamentablemente caen en manos de conductores irresponsables que salen a las calles sin tener las condiciones necesarias para estar en las carreteras.
Más sobre los operativos
La portavoz aseguró que también es importante garantizar la seguridad vial documentando que los pilotos de los buses cuenten con las licencias tipo A para conducir la larga distancia entre la Ciudad de Guatemala y los diferentes departamentos de la Costa Sur.
Las autoridades hacen un llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito y evitar poner en riesgo la vida de los pasajeros y demás usuarios de la vía.
En ese contexto, Santos compartió una serie de recomendaciones para los usuarios que saldrán de viaje esta Semana Santa:
- No abordar unidades sobrecargadas.
- Evitar circular en los exteriores de las unidades.