 Apelación del Instituto de la Víctima en Caso Florecita Cobián
Farándula

Instituto de la Víctima apelará resolución en el caso de Florecita Cobián contra Pedro Cuevas

Instituto de la Víctima apelará resolución que favoreció a Pedro Cuevas en caso de presunto abuso sexual infantil.

Florecita Cobián y Pedro Cuevas, Instagram
Florecita Cobián y Pedro Cuevas / FOTO: Instagram

La denuncia penal en contra de Pedro Cuevas fue presentada en 2021 por su expareja, Florecita Cobián, por hechos cometidos entre 2019 y 2020, en contra de una menor, hija de ambos. 

El caso ha suscitado renovada polémica luego de que una resolución judicial beneficiara al artista, lo que motivó que el Instituto de la Víctima anunciara que presentará una apelación.

La decisión divide opiniones y reaviva el debate sobre la protección de niñas víctimas de violencia sexual en el país.

En mayo de 2025, el tribunal resolvió ligar a proceso penal a Pedro Cuevas por el delito de agresión sexual contra una menor, tras una denuncia interpuesta en 2021.

Caso Florecita Cobián y Pedro Cuevas - Instagram

Sin embargo, en una audiencia reciente, el juzgado de Chimaltenango habría dictado su sobreseimiento, alegando "falta de pruebas suficientes".

Según la madre de la víctima, la también influencer Florecita Cobián, esta decisión se basó en "tecnicismos legales" que dejaron en la impunidad el caso.

Frente a esta resolución, el Instituto de la Víctima manifestó su rechazo y anunció que apelará con el objetivo de que se reconsidere el caso y se protejan los derechos de la menor.

Florecita Cobián - Instagram

Para la organización, la apelación no solo busca reabrir un caso judicial, sino también enviar un mensaje claro sobre la protección de la infancia y la exigencia de justicia en casos de violencia sexual. Entre los aspectos fundamentales que representan esta acción están:

  • La defensa del derecho de las víctimas a un proceso justo y exhaustivo.
  • La exigencia de que las decisiones judiciales se basen en una evaluación cuidadosa de las pruebas, no en tecnicismos.
  • La visibilidad del caso como parte de un problema estructural: la impunidad en delitos contra menores en Guatemala.

Desde que se conoció la denuncia pública de Florecita Cobián, las redes sociales de Pedro Cuevas "ardieron": cientos de usuarios han expresado apoyo a la víctima con hashtags como #JusticiaPorLara y #CarcelParaPedroCuevas. 

El caso se ha convertido en un símbolo del clamor social por justicia efectiva en delitos sexuales contra menores, y muchos ciudadanos han cuestionado la eficacia del sistema judicial guatemalteco para garantizar protección e imparcialidad.

