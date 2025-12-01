 Kim Kardashian Sin Ropa para Revista Re-Edition: Impactante Posado
Farándula

Kim Kardashian posan sin nada de ropa para la revista Re-Edition

La empresaria desafió la censura de Instagram con una atrevida sesión de fotos que dejan a la vista sus sexys curvas.

Compartir:
Kim Kardashian,
Kim Kardashian / FOTO:

No hay momento en el que Kim Kardashian no sea noticia. En las últimas semanas, había estado en boca de todos por los tangas de pelo que había lanzado su marca de ropa interior SKIMS

Ahora la empresaria ha sido la elegida del último número de la revista Re-Edition Magazine, donde aparece completamente desnuda y cubierta de pintura, la cual simula un conjunto de ropa

Kim Kardashian se ha "desnudado" para lucir tres conjuntos de la firma italiana Gucci, únicos y que nadie más va a poder lucir. Tres looks atrevidos que dejan a la vista su cuerpo.

Foto embed
Kim Kardashian - Instagram

Y es que las "prendas" de pintura que luce Kim Kardashian en su posado son diseños que la firma italiana ha creado especialmente para ella junto a Athena Paginton. Esta artista ha sido la encargada de pintar a mano sobre el cuerpo de la influencer cada uno de los looks con los que posa en la revista. 

Un body paint que hace referencia a los diseños de Gucci y su última colección. En la portada, la empresaria luce un traje de blazer y pantalón en color azul grisáceo, combinado con una camisa blanca con chorreras.

Un look que acompaña de un corte de pelo pixie que luce también en el resto del reportaje. 

Kim Kardashian aparece con una blazer marrón con una camisa abierta por el centro y corbata, que dejaba a la vista parte de su pecho.

Foto embed
Kim Kardashian body paint - Instagram

Su exótica creación

Kim Kardashian volvió a generar controversia con el lanzamiento de un nuevo producto bajo su marca SKIMS.

La empresaria lanzó una línea controvertida de tangas con vello púbico, fusionando intimidad corporal con innovación textil.  

El producto lleva por nombre "Faux Hair Micro String Thong" o "The Ultimate Bush". Las piezas incluyen mechones de vello púbico sintético en la parte frontal, combinando texturas rizadas y lisas.

Está disponible en 12 colores, desde rubio hasta negro y en tallas desde XXS a 4XL. Están elaboradas con una malla ligera y elástica.

En Portada

Comisionada de la CIDH: No hay ningún otro país, como en el caso de Guatemala, que la gente le tiene tanto miedo a ser criminalizado y perseguidot
Nacionales

Comisionada de la CIDH: "No hay ningún otro país, como en el caso de Guatemala, que la gente le tiene tanto miedo a ser criminalizado y perseguido"

10:45 AM, Dic 01
Técnico de Alajuelense pide respeto para Xelajú MCt
Deportes

Técnico de Alajuelense "pide respeto" para Xelajú MC

10:32 AM, Dic 01
La fiebre de Stranger Things llega hasta el Transmetro y causa furor en redest
Viral

La fiebre de Stranger Things llega hasta el Transmetro y causa furor en redes

09:06 AM, Dic 01
Tras las declaraciones de Pedro Cuevas, Florecita Cobián envía mensajet
Farándula

Tras las declaraciones de Pedro Cuevas, Florecita Cobián envía mensaje

08:36 AM, Dic 01

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.SeguridadFutbol GuatemaltecoDonald TrumpPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos