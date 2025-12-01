Kim Kardashian Sin Ropa para Revista Re-Edition: Impactante Posado

No hay momento en el que Kim Kardashian no sea noticia. En las últimas semanas, había estado en boca de todos por los tangas de pelo que había lanzado su marca de ropa interior SKIMS.
Ahora la empresaria ha sido la elegida del último número de la revista Re-Edition Magazine, donde aparece completamente desnuda y cubierta de pintura, la cual simula un conjunto de ropa
Kim Kardashian se ha "desnudado" para lucir tres conjuntos de la firma italiana Gucci, únicos y que nadie más va a poder lucir. Tres looks atrevidos que dejan a la vista su cuerpo.
Y es que las "prendas" de pintura que luce Kim Kardashian en su posado son diseños que la firma italiana ha creado especialmente para ella junto a Athena Paginton. Esta artista ha sido la encargada de pintar a mano sobre el cuerpo de la influencer cada uno de los looks con los que posa en la revista.
Un body paint que hace referencia a los diseños de Gucci y su última colección. En la portada, la empresaria luce un traje de blazer y pantalón en color azul grisáceo, combinado con una camisa blanca con chorreras.
Un look que acompaña de un corte de pelo pixie que luce también en el resto del reportaje.
Kim Kardashian aparece con una blazer marrón con una camisa abierta por el centro y corbata, que dejaba a la vista parte de su pecho.
Su exótica creación
Kim Kardashian volvió a generar controversia con el lanzamiento de un nuevo producto bajo su marca SKIMS.
La empresaria lanzó una línea controvertida de tangas con vello púbico, fusionando intimidad corporal con innovación textil.
El producto lleva por nombre "Faux Hair Micro String Thong" o "The Ultimate Bush". Las piezas incluyen mechones de vello púbico sintético en la parte frontal, combinando texturas rizadas y lisas.
Está disponible en 12 colores, desde rubio hasta negro y en tallas desde XXS a 4XL. Están elaboradas con una malla ligera y elástica.