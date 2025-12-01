Legado de Cumbres: Nuevo Libro de Jaime Viñals y su Récord

El reconocido montañista guatemalteco Jaime Viñals presentó oficialmente su libro "Legado de Cumbres / Legacy of Summits". Se trata una obra que recopila la travesía que lo llevó a convertirse en el primer hombre en escalar los 14 volcanes más altos de Guatemala.
Todos los volcanes con más de 3,000 metros de altura, un logro certificado en 2025 y que dio origen a una categoría inédita en Guinness World Records. El lanzamiento se realizó el 26 de noviembre en Ciudad Cayalá, ante periodistas, líderes empresariales, académicos, deportistas, montañistas y representantes de diversas entidades.
Durante la presentación, los asistentes conocieron fotografías e imágenes exclusivas de la expedición, así como los testimonios del propio Jaime Viñals sobre los desafíos físicos, mentales y logísticos que enfrentó. El montañista explicó que la idea del libro surgió tras la invitación del equipo de Guinness World Records, quienes certificaron su hazaña en La Antigua Guatemala y lo motivaron a documentar el proceso para compartir las enseñanzas que dejó este reto.
"Cada montaña me recordó que el verdadero valor de una cima está en lo que aprendemos durante el ascenso. Este libro es mi forma de agradecerle a mi país y compartir las lecciones que las cumbres me han dejado", afirmó Viñals.
Más del libro de Jaime Viñals
Señaló además que "Legado de Cumbres" representa un cierre de ciclo, una graduación personal y profesional que busca inspirar a nuevas generaciones a perseguir sus metas con disciplina y constancia. El libro combina la narrativa de la expedición con reflexiones sobre liderazgo, trabajo en equipo, innovación y crecimiento personal. Incluye descripciones detalladas de los 14 volcanes guatemaltecos.
También aborda sus inicios en el montañismo, la importancia de la preparación y las lecciones aprendidas a lo largo de su carrera, con capítulos dedicados a la resiliencia, el propósito y la fortaleza emocional.
"Legado de Cumbres" ya está disponible en www.jaimevinals.shop y en Librería Sophos.