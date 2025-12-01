 Master Class de Crítica de Cine con David Lepe
Master Class de crítica de cine busca fortalecer la industria audiovisual guatemalteca

Guatemala vivirá un encuentro formativo único de la mano del periodista cultural David Lepe.

David Lepe, David Lepe
David Lepe / FOTO: David Lepe

El periodista David Lepe, con más de 20 años de trayectoria en cine y cultura, encabezará la Master Class "Pensar el cine: el rol de la crítica en una industria que se fortalece". Dicha actividad es gratuita y busca acercar el oficio de la crítica a estudiantes, profesionales y amantes del séptimo arte.

Esta sesión forma parte del eje de Formación de PROCINE, iniciativa impulsada por la Academia de Cine y Audiovisual de Guatemala con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deportes. La actividad se llevará a cabo el sábado 6 de diciembre a las 10:00 horas en el Auditorio del Centro Cultural de España en Guatemala, con ingreso libre hasta llenar aforo.

Durante la clase se analizará qué es la crítica de cine, cómo se encuentra actualmente en el país, su relación con la producción audiovisual y la experiencia de los votantes guatemaltecos en los Golden Globes.

Lepe ha desempeñado un papel clave en la divulgación cultural a través de varios medios nacionales e internacionales. En la actualidad es editor digital de Universidad Galileo y autor de la columna Rewind Me en un periódico.

Además, escribe desde 2007 en su blog El Aguafiestas y co-conduce el podcast Relatos de la Cultura Pop, espacios desde los cuales continúa impulsando la apreciación del cine y la cultura. Su trayectoria también incluye destacadas participaciones como speaker en Google IO Extended 2024 y 2025, así como conferencista en los cines foros 2025 de la Academia Guatemalteca Rotaria de Artes y Letras.

A ello se suma su rol como votante de los Golden Globes por tercer año consecutivo, evento que anunciará a sus nuevos nominados en cine y series el próximo 8 de diciembre.

El evento también destacará la labor de la Academia de Cine y Audiovisual de Guatemala, entidad comprometida con la promoción, investigación, desarrollo y preservación de la cinematografía nacional.

